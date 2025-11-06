ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami'de düzenlenen Amerika İş Forumu'nda konuştu. Trump, nükleer silah denemelerine yönelik açıklaması sonrası artan gerginliğe değindi. ABD, Çin ve Rusya'nın nükleer silahsızlanma planı üzerinde çalıştıklarını belirten Trump, "Nükleer silahlarımızı yeniledik. Biz nükleer silah konusunda bir numarayız. Bunu söylemekten nefret ediyorum, çünkü bu çok korkunç. Rusya ikinci sırada. Çin ise uzak bir üçüncü sırada, ancak dört veya beş yıl içinde bizi yakalayacaklar. Üçümüz nükleer silahsızlanma planı üzerinde çalışıyor olabiliriz. Bakalım bu plan işe yarayacak mı?" dedi.



Rusya nükleer silah denemeleri için harekete geçti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Trump'ın geçen hafta ABD'nin nükleer silah denemelerine yeniden başlayacağını açıklamasının ardından üst düzey yetkililere muhtemel nükleer silah denemelerine ilişkin öneriler hazırlamalarını emretmişti. Putin, Rusya'nın Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Anlaşması'ndaki yükümlülüklerine her zaman sıkı sıkıya bağlı kaldığını ancak ABD veya herhangi bir nükleer gücün bu tür bir deneme yapması halinde Rusya'nın da aynısını yapacağını ifade etmişti.

Rusya Savunma Bakanı Andrei Belousov da, Rusya'nın Novaya Zemlya'daki test sahasının kısa sürede nükleer silah denemelerine ev sahipliği yapabileceğini söylemişti.

ABD, en son 1992'de, Çin ve Fransa 1996'da, Sovyetler Birliği ise 1990'da nükleer silah denemeleri gerçekleştirmişti. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından Rusya, ise hiç nükleer silah denemesi yapmadı.