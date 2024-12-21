Savcılık: "TSK’yı Terör Örgütü ile İlişkilendirdi"

Başsavcılık, Gürses’in 20 Aralık 2024 tarihinde YouTube’da yayınlanan programında, “TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş” şeklindeki ifadelerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni terör örgütü IŞİD ile ilişkilendirdiği iddiasıyla soruşturma başlattığını duyurdu. Açıklamada, Gürses’in "Devletin kurum ve organlarını aşağılama" ve "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından şüpheli sıfatıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Kamuoyunda Tepki ve Tartışmalar

Gürses’in ifadeleri, kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada hem destekleyen hem eleştiren yorumlar dikkat çekti. Bazı kullanıcılar, gazetecinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savunurken, diğerleri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yönelik bu tür söylemleri sert bir şekilde kınadı.

Soruşturma Süreci Başladı

Savcılık açıklamasında, Gürses’in ifadelerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurumlarından biri olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni işgalci ve terör örgütü olarak gösterme amacı taşıdığı değerlendirilerek, yasal süreçlerin başlatıldığı ifade edildi.

Olayla İlgili Tartışmalar Sürüyor

Gazeteci Özlem Gürses'in gözaltına alınması, ifade özgürlüğü ve milli güvenlik dengesi konularındaki hassasiyetleri yeniden gündeme taşıdı. Konuyla ilgili gelişmelerin, yargı süreci kapsamında şekillenmesi bekleniyor.