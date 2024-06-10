Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, 2023 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Fikret Helvacıoğlu’nun bugün vefat ettiğini duyurdu.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Fikret Helvacıoğlu’nun vefatından sonra başsağlığı mesajı yayınladı. Paylaşılan mesajda, “Uzun yıllar mesleğimize başarıyla hizmet veren üyemiz Fikret Helvacıoğlu’nu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Fikret Helvacooğlu'na Allahtan rahmet kıymetli ailesine baş sağlığı dileriz.

TGC: Fikret Helvacıoğlu’nun ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Üyesi, 2023 Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü ve Sürekli Basın Kartı sahibi Fikret Helvacıoğlu 10 Haziran 2024 Pazartesi günü vefat etti. https://t.co/q3WUS2lN69 pic.twitter.com/rNPA6n6Uf7