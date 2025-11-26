Haftaya hareketli başlayan altın fiyatları, 26 Kasım Çarşamba sabahına da yükselişle giriş yaptı. Altın alım satımı yapacaklar ile yatırımcılar güncel fiyatları yakından takip ediyor.

Peki, 26 Kasım 2025 gram altın, çeyrek altın ve yarım altın bugün ne kadar? İşte günün ilk saatlerinde altın piyasasında son durum…

Ons Altın Yeni Zirveleri Zorluyor

Dün 4.159 dolara kadar yükselen ons altın, günü 4.130 dolar seviyesinde kapatmıştı. Bugün ise yukarı yönlü hareketini sürdürerek 4.161,77 dolar seviyesine ulaştı. Küresel piyasalardaki belirsizlikler ve faiz politikalarına yönelik beklentiler, altına olan talebi artırmayı sürdürüyor.

26 Kasım 2025 Güncel Altın Satış Fiyatları

Altın türleri için sabah saatlerinde güncellenen satış fiyatları şöyle:

Gram altın satış fiyatı: 5.687,65 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 9.557,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 19.114,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 37.761,99 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 38.077,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 94.694,56 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.161,77 dolar

Altın Piyasasında Yön Yukarı

Uzmanlar, Fed’in yıl sona ermeden faiz indirimi ihtimalinin güçlenmesiyle birlikte altın fiyatlarında yükselişin devam edebileceğini belirtiyor. Dolar/TL kurundaki hareketlilik de iç piyasada gram altın fiyatlarını doğrudan etkilemeyi sürdürüyor.