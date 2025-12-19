Saydam, komedyen Cem Yılmaz’ın 4 Ocak’ta gerçekleştireceği gösteri için yaptığı online bilet alışverişinde profesyonel görünümlü sahte bir internet sitesinin tuzağına düştüğünü belirtti.

“Beni de dolandırdılar” başlıklı yazısında yaşadıklarını ayrıntılarıyla anlatan Ali Saydam, dijital alışveriş konusunda deneyimli olduğunu düşünmesine rağmen yaklaşık 21 bin TL kaybettiğini ifade etti. Ailesiyle birlikte Cem Yılmaz’ın yeni gösterisini izlemek istediğini belirten Saydam, internette yaptığı aramada ilk sıralarda çıkan ve güvenilir izlenimi veren bir site üzerinden üç kişilik bilet satın aldığını aktardı.

Söz konusu internet sitesinin, Passo logosu bulunan bilet görselleri, detaylı etkinlik bilgileri ve kurumsal bir tasarımla güven verdiğini vurgulayan Saydam, “Bir daha ne zaman böyle bir etkinliğe gideriz” düşüncesiyle en iyi koltukları tercih ettiğini ve kredi kartından 20 bin lirayı aşan bir tutarın çekildiğini kaydetti.

Ancak biletlerin iletilmesinin ardından dolandırıcılık gerçeği ortaya çıktı. Saydam, kendisine gönderilen belgelerde bilet bedelinin çok daha düşük göründüğünü ve farklı bir isim yer aldığını fark ettiğini belirterek durumu hemen bankasına bildirdiğini yazdı. Parasını geri alabilmek için resmi süreci başlattığını ifade eden Saydam, Passo’ya da konuyla ilgili bilgi verdiğini ancak henüz bir dönüş alamadığını dile getirdi.

Yaşadığı olaydan önemli bir ders çıkardığını ironik bir dille aktaran Ali Saydam, internet ortamında profesyonel görünen her sitenin güvenilir olmayabileceğine dikkat çekti. Saydam’ın yazısı, özellikle popüler konser ve gösteriler için internetten bilet alan vatandaşlara “yalnızca resmî ve doğrulanmış platformları kullanın” uyarısı yaparken, dijital dolandırıcılığın ulaştığı boyutu da bir kez daha gözler önüne serdi.