TBMM’de gerçekleştirilen teslim törenine, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen ve Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel katıldı. Gül, raporun Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla, AK Parti grubunun görüş ve önerilerini yansıttığını vurguladı.

“Terörsüz Türkiye İçin Kararlı Bir Siyasi İrade Var”

Raporun tesliminin ardından konuşan Abdulhamit Gül, sürecin önemine dikkat çekerek, “Bu süreç, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kararlı bir siyaset liderliğiyle yürütülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu süreçteki güçlü iradesi için teşekkür ediyoruz” dedi.

Gül ayrıca, sürece verdiği destek nedeniyle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye ve Meclis’teki yapıcı yaklaşımı nedeniyle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a teşekkür etti.

15 Başlık, 60 Sayfalık Kapsamlı Rapor

AK Parti Grup Başkanvekili Gül, raporun içeriğine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Rapor, 15 ana başlık altında toplam 60 sayfadan oluşuyor.

Türkiye’de bugüne kadar yapılan çalışmalar ve AK Parti’nin terörle mücadeleye bakışı detaylı şekilde ele alınıyor.

AK Parti iktidarları döneminde atılan tarihi adımlar ve çözüm arayışları raporda geniş yer buluyor.

Türkiye Yüzyılı ve Terörsüz Türkiye vizyonu, raporun temel başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

Tespit ve Teyit Mekanizması Önerisi

Raporda, terörsüz Türkiye sürecine yönelik tespit ve teyit mekanizması kurulması öneriliyor. Bu mekanizmanın nasıl işleyeceği ve hangi görevleri üstleneceği ayrıntılı şekilde açıklanıyor. Ayrıca kamu düzeninin korunması, sürecin yönetimi ve terörsüz bölge hedefi de raporda değerlendirilen konular arasında yer alıyor.

Ekonomik Etkiler ve Türkiye Modeli

Raporun önemli başlıklarından biri de sürecin ekonomik etkileri oldu. Uluslararası tecrübeler incelenirken, Türkiye’ye özgü bir çözüm modeli geliştirilmesine vurgu yapıldı. Türkiye’nin kendi toplumsal ve siyasi dinamikleriyle bu süreci başarıyla yürütebileceği ifade edildi.

“Müstakil ve Geçici Bir Kanun Öneriyoruz”

Abdulhamit Gül, raporda yer alan hukuki öneriye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Müstakil ve geçici bir kanun olması yönünde bir önerimiz var. Bu, geçiş hukuku anlamında bir geçiş kanunu değil; bu döneme özgü, müstakil ve geçici bir kanun niteliğindedir.”

Toplumsal Uyum ve Demokratikleşme Vurgusu

Raporda, sürecin sonunda toplumsal uyumun güçlendirilmesi ve tasfiye sonrası dönemde demokratikleşme adımlarının hızlandırılması gerektiği ifade ediliyor. Sonuç bölümünde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk, Kürt ve Arap halkları arasında birlik ve kardeşliği güçlendiren yaklaşımıyla, terörsüz Türkiye hedefinin hem ülkeye hem de bölgeye sağlayacağı katkılar anlatılıyor.