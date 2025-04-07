Satışlar, Ocak ayında 238 bin 938, Şubat ayında 232 bin 756, Mart ayında ise 222 bin 934 olarak gerçekleşti. Ramazan etkisine rağmen Mart ayında satışların bu seviyeye ulaşması, satışlardaki ivmeyi artırdı. Konut kredi hacmi, 3 Ocak'ta 513 milyar seviyelerinde iken, 21 Mart itibarıyla 543 milyar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.

2025 yılında tüm gayrimenkul satışlarında ilk çeyrek dönemde 694 bin seviyesine ulaşarak tarihî bir rekor kaydedildi. Taşıt kredi hacmi ise aynı dönemde 8 milyar 332 milyon seviyesinde azalırken, geçen yıla göre satışlarda yüzde 6,5’lik bir azalma gözlemlendi.

1 Ocak 2025 itibarıyla kiralık taşınmazlar için uygulamaya alınan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), bugün itibarıyla satılık işyeri ilanları için de zorunlu hale geldi. Satılık konut ve arsa ilanları ise ikinci bir talimata kadar, EİDS sorgulama sonucu olumsuz olsa bile doğrulama olmaksızın yayımlanabilecek. Emlak işletmeleri, belirlenen taşınmazların ilanlarını internet portallarında yayımlamak için EİDS iznine ihtiyaç duyuyor.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 44 ilde 552 arsanın açık artırmayla satılacağı duyuruldu. Bu arsalar konut, ticaret, turizm, tarım, sağlık, eğitim, sanayi ve sosyal kültürel tesis alanları gibi çeşitli amaçlarla kullanılabilecek. Arsalar, yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 40 peşinatla 36 ay vade seçenekleriyle satılacak. Ayrıca peşin alımlarında yüzde 15 indirim uygulanacak. Açık artırmalar 16-17 Nisan 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.