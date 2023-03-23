Emlak Yatırımında Rota Kentten Kırsala Yöneldi

Arsa fiyatları sürekli artıyor

Geçmişte emlak yatırımı düşünen herkesin önceliği İstanbul’dan şehrin merkezinde konut veya işyeri almaktı. Şimdilerde ise İstanbul’un kırsalındaki köylere ve çevre illere büyük yöneliş var. Arsa fiyatlarında son 1,5 ay içinde lokasyona göre %50-%100 arasında oranlarda artışlar oldu. Daha ekonomik olması nedeniyle metrekaresi düşük olan yerler daha fazla rağbet görüyor. İstanbul’da evi olsun ya da olmasın küçük bir arsa almaya imkanı olanlar imarlı veya imarsız olmasına bakmaksızın kendilerine güvenceye alacak bir yer arıyor.

Olası deprem kadar sonrası da düşündürüyor

İstanbul dışında arsa arayışında temel faktör olası İstanbul depremi sonrasında şehirde yaşanması muhtemel olarak görülen kaos ortamından uzaklaşabilmek olarak da ifade ediliyor. Kendine ait arsa veya tarlasını gerektiğinde karavan, bungalow veya tinyhouse tarzı bir yapıyla yaşanabilir hale getirmeyi düşünen çok insan var. Bu da özellikle İstanbul’a yakın köylerdeki tarla statüsündeki arazilere bile ilgiyi artırıyor.

Güney ve Kuzey Ege’ye yöneliş artacak

Deprem gündemi öncesi büyük şehirlerden uzaklaşmak isteyenlerin yeni bir yaşam kurmak için en çok tercih ettiği bölge Ege’ydi. Önümüzde yaz ayları var ve bu bölge yeniden cazibe merkezine dönüşecek. İzmir ve çevresinin de deprem riski olmasına rağmen Ege köylerinde tek katlı müstakil veya prefabrik ev yapılabilecek arsalarda fiyatlar yükselişe geçecektir. İzmir merkezinden ziyade Kuzey Ege ve Güney Ege’nin kırsalı ve köyleri yaz aylarında arsa fiyat artışlarının en fazla görüleceği yerler olacaktır.

Gayrimenkulde yeni cazibe merkezi Ankara

Arsa dışında konut veya işyeri yatırımı düşünen yatırımcılar için yeni cazibe merkezi Ankara. Büyük deprem üretmesi muhtemel fay hatlarına uzaklığı nedeniyle Ankara’da kira ve konut fiyatları epey artırmış durumda. Türkiye’nin en fazla nüfusa sahip 3 şehrinden sadece Ankara’nın deprem açısından güvenli bölgede oluşu başkentin sadece merkezine değil kırsalına da ilgiyi artırıyor. Diğer bölgelerde olduğu gibi Ankara’nın da köylerinde de düşük metrekareli, müstakil parsel arsa ve tarlalarında fiyatlar ciddi oranda yükseldi.