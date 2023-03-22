Depremden etkilenen 11 ilde kalıcı konutların temeli atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ciddi hasar alan Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki kalıcı konut şantiye alanında incelemelerde bulundu. Bakan Murat Kurum, kalıcı konut inşaat alanındaki incelemelerinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, yaptığı açıklamada kalıcı konut inşa çalışmalarının son sürat devam ettiğini ve 11 ilde eş zamanlı temel atma töreni yapılacağını söyledi. Kurum, 11 il ile eş zamanlı olarak Kahramanmaraş'ta yapılacak temel atma törenine ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağını açıkladı.

“Milletimize söz verdiğimiz afet konutlarının temelini atıyoruz”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada, “Yeni yerleşim yerlerine ilişkin çalışmaları ve ilerlemeleri yerinde görmek için Nurdağı'na geldik. Burada ilk temellerini atacağımız yeni yerleşim yerlerinin kararlarını vatandaşlarımızla istişare içerisinde alıyoruz. Yarın itibariyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle milletimize söz verdiğimiz afet konutlarına ilişkin depremden etkilenen 11 ilde eş zamanlı olarak temelleri atacağız” dedi.

“Toplamda 46 bin 327 konutu sözleşmesini yaptık ve sahada fiilen başlamış olduk”

Afetin yaşandığı andan itibaren başlayan çalışmalar sonucunda şu ana kadar 46 bin 327 konutun sözleşmesinin yapıldığını da belirten Bakan Murat Kurum, “Toplamda 46 bin 327 konutu sözleşmesini yaptık ve sahada fiilen başlamış olduk. Depremin üzerinden sadece 46 gün geçti. Bu süre içerisinde bir taraftan vatandaşlarımızın ihtiyacını giderirken, geçici barınma alanlarının inşasın yürütürken diğer taraftan da kalıcı konutların yapımı için bilim insanlarımızla, vatandaşlarımızla depremin ilk anından beri sergilediğimiz el ele duruşu, gönül gönüle duruşu sergilemeye devam ediyoruz. Biz milletimize söz verdik ve bu sözü tutmak adına da tüm ekibimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz. Şu an itibariyle 46 bin 300 konutumuzda inşaat çalışmaları başlamış oldu” ifadelerine yer verdi.

“Cumhurbaşkanımızın katılımıyla 11 ile eş zamanlı temel atma töreni yapacağız”

Bakan Murat Kurum, depremden etkilenen 11 ilde Kahramanmaraş merkezli temel atma töreni düzenleneceğini açıklayarak, “Yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle Kahramanmaraş'ta ve depremden etkilenen bütün illerimizde eş zamanlı olarak temellerimiz atacağız ve yarın itibariyle de 17 bin 912 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş'ta atıyor olacağız. Depremin ilk anıyla birlikte hüzne boğulduğumuz süreci vatandaşlarımızı bir, bir saat önce yerlerine yerleştirebilmek amacıyla, inancıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Etap etap 650 bin konutun yapımını tamamlayacağız”

Depremden etkilenen illerde etap etap yapılacak çalışmalarla 650 bin konutun inşa edileceğini de ifaden sözlerine ekleyen Bakan Kurum, “Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 11 ilimizde toplamda 319 bin konutun yapımını başlatacağız. Ardından da etap etap 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem de köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız. Milletimizin başını öne eğdirmeyeceğiz. Devletimiz Cumhurbaşkanımız liderliğinde güçlüdür. Daha önceki afetlerde olduğu gibi, önceki afetlerde ne yaptıysak aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz ve vatandaşlarımıza sözlerimizi eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için onlarla birlikte konutlarımızın inşasını yürütüyor olacağız” diye konuştu.