'Sazan Sarmalı' Yöntemiyle Dolandırıyorlar

Tezci, dolandırıcıların, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla ev satışı yapıldığını öne sürerek kurbanlarını kandırdığını belirtti. "Bir gün beni tavsiye üzerine arayan bir kişi, 7-7,5 milyon TL değerinde olan bir evi 4,5 milyon TL'ye acilen satmak istediklerini söyledi. Evi görmeye gittik, fiyat gerçekten piyasanın altındaydı. Alıcıyla irtibat kurduk ancak alıcı sürekli olarak 'Fiyatı aramızda konuşmayalım, siz karışmayın' diyordu," diye anlattı.

Tezci, ev sahibinin e-Devlet'e girememesi nedeniyle yanına geldiğini ve bu sürçte sürekli telefonla aranarak baskı yapıldığını dile getirdi. "Alım satım sürecinde tarafların birbirini tanımadığı ve farklı fiyatların telaffuz edilmesi dikkatimi çekti. Durumu fark edip dolandırıcılığı önledik. Ancak herkes bu kadar şanslı olmayabilir," dedi.

Dolandırıcılar Kendinden Emin ve Baskıcı Tavırlar Sergiliyor

Tezci, dolandırıcıların özgüvenli ve baskıcı davrandığına dikkat çekerek, "Ev sahibine, 'Bu evi kaça satıyorsunuz?' diye sordum. Bana 'Büyük yemin verdim, söyleyemem' dedi. Alıcı da sürekli olarak 'Bu konuyu fazla kurcalamayın' diyordu. O an dolandırılmak üzere olduğumuzu anladım ve hemen polise bildirdik," ifadelerini kullandı.

Ancak resmi işlemler konusunda beklediği desteği alamadıklarını belirten Tezci, dolandırıcıların sahte kimlik ve telefon numaraları kullandığını öğrendiklerini aktardı. "Biz bir satıcının dolandırılmasını engelledik ama başka kişilerin zarar görmemesi için herkes dikkatli olmalı," diye ekledi.

Güvenilir Gayrimenkul Danışmanlarıyla Çalışın

Nilüfer Tezci, vatandaşların konut alım satımında güvendikleri ve tanıdıkları gayrimenkul danışmanları ya da emlak ofisleri aracılığıyla hareket etmeleri gerektiğini vurguladı. Ayrıca, noter vekaleti olmayan hiç kimseye kesinlikle para ödenmemesi konusunda da uyarıda bulundu.

Son dönemlerde özellikle turistik bölgelerde yaygınlaşan bu dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Tezci, "Dolandırıcılar her geçen gün yeni yöntemler geliştiriyor. Bu tür olaylardan korunmak için resmi yollar dışında hiçbir işleme girmemek gerekiyor," diyerek vatandaşları uyardı.