UEFA Şampiyonlar Ligi ilk maçında Galatasaray yarın TSİ 22.00’de Frankfurt Stadyumu’nda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu Trendyol Süper Lig’de şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi’ne direkt gitmeye hak kazanmıştı. Aslan, geçtiğimiz sezon başlayan Şampiyonlar Ligi’nin yeni formatında ilk defa mücadele edecek.

18. kez Şampiyonlar Ligi’nde

Galatasaray, 18. kez UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar, 8 kez direkt katılım sağlarken, 10 kez de elemelerden geldi. Cimbom, Şampiyonlar Ligi’nde ilk olarak 1993-1994 sezonunda yer alırken, son kez de 2023-2024 sezonunda oynadı.

Avrupa kupalarında 328 kez oynadı

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 328 kez oynadı. Bu maçlarda Cimbom, 116 defa sahadan galip ayrılırken, 123 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 451 kez havalandırırken, kalesinde 498 gol gördü.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 123. müsabaka

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar 122 kez sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bu mücadelelerin 29’undan galibiyetle ayrılırken, 62 kez de kaybetti. 31 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray attığı 122 gole karşın, kalesinde 210 gole engel olamadı.

Eintracht Frankfurt ile 3. randevu

Galatasaray ile Eintracht Frankfurt bugüne kadar 2 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar yenilmezken, 1 galibiyet, 1 beraberlik aldı. İki takım arasında 4 Kasım 1992 tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde İstanbul’da oynanan müsabakayı Galatasaray, 1-0’lık skorla kazandı. O mücadelede sarı-kırmızılılarda şu an teknik direktörlük yapan Okan Buruk da forma giydi.

Okan Buruk’un Avrupa karnesi

Okan Buruk, Galatasaray’daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 26 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde 14, Avrupa Ligi’nde de 12 olmak üzere oynadığı karşılaşmaların 10’unu kazanırken, 8’ini ise kaybetti. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.

Avrupa’da son galibiyet Tottenham karşısında

Galatasaray, Avrupa kupalarında 6 maçtır kazanamıyor. Son olarak geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi’nde İngiliz ekibi Tottenham’ı 3-2’lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılılar daha sonraki müsabakalarda 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

Alman takımlarıyla 32 karşılaşmaya çıktı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Alman temsilcileri ile 32 resmi maça çıktı. sarı-kırmızılılar; Magdeburg, Bayern Münih, Uerdingen, Stahl, Werder Bremen, Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund, Hertha Berlin, Bayer Leverkusen, Hamburg ve Schalke 04 ile oynadığı 31 müsabakada 9 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı.

Galatasaray son 16 maçını kazandı

Resmi maçlarda en son Süper Lig’de geçtiğimiz sezon Beşiktaş’a deplasmanda kaybeden Galatasaray, daha sonra oynadığı müsabakaları kaybetmedi. Aslan, bu süreçte Süper Lig’de 13, Ziraat Türkiye Kupası’nda da 3 olmak üzere toplam 16 mücadeleden galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılarda, Frankfurt maçı öncesinde sakatlığı bulunan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’in durumu son antrenmandan sonra belli olacak.

Bundesliga’da 3 maçta 2 galibiyet aldı

Bundesliga’ya iyi başlangıç yapan Eintracht Frankfurt, bu sezon oynadığı 3 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı ve averajla 5. sırada yer alıyor. Alman ekibi tek yenilgisini son hafta Bayer Leverkusen karşısında yaşadı. Frankfurt, Avrupa kupalarında ise Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Sakaryaspor ile oynadı. Söz konusu maçlarda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Frankfurt son olarak geçtiğimiz sezon İstanbul’da Beşiktaş ile mücadele etti ve 3-1 yendi. Öte yandan Alman temsilcisinin kadrosunda milli futbolcu Can Uzun da bulunuyor.

Marco Guida düdük çalacak

Frankfurt ile Galatasaray arasında oynanacak maçı İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Marco Guida yönetecek. Guida’nın yardımcılıklarını Giorgio Peretti ile Giuseppe Perrotti yapacak. Maçın 4. hakemi de Daniele Chiffi olacak. Müsabakada VAR’da Marco Di Bello, AVAR’da da Dennis Higler görev yapacak.