Aralarında futbol dünyasından tanınan isimlerin de bulunduğu şüpheliler, sabah saatlerinde sağlık kontrolünün ardından İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 5 Aralık’ta başlatılan soruşturma kapsamında, futbolda bahis manipülasyonu ve şike iddialarına yönelik yeni operasyon yapılmıştı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalarda, 27’si futbolcu olmak üzere toplam 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Operasyonda, Adana Demirspor eski Başkanı Murat Sancak, eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Yandaş adına bahis oynadığı öne sürülen Fenerbahçe Kongre Üyesi Ersen Dikmen, daha önceki soruşturmada hak mahrumiyeti cezası alan Galatasaraylı Metehan Baltacı ve TFF üst klasman hakemi Zorbay Küçük’ün de aralarında bulunduğu 38 kişi gözaltına alınmıştı.

Soruşturmada 5 şüphelinin yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınanlardan Ahmet Çakar’ın hastanede tedavisinin sürdüğü, bu nedenle adliyeye sevkinin bekletildiği bildirildi. Diğer 37 şüpheli ise sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gönderildi.

Soruşturmanın kapsamının genişletildiği, dijital materyallerin incelenmesiyle birlikte yeni gözaltıların da gündeme gelebileceği öğrenildi.