Galatasaray ile üst üste 2 sezon Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, sarı-kırmızılılar ile sözleşme yeniledi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılan törene Başkan Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk’un yanı sıra bazı yönetim kurulu üyeleri ve basın mensupları katıldı. Törende konuşan Okan Buruk, sözleşme yenilemenin kendisi adına mutluluk verici olduğunu belirterek, "Her zaman kupaları kazanmak isteyen taraftarlarıyla birlikte asıl winner Galatasaray’dır. Biz de ona hizmet etmeye çalışıyoruz. İki sene önce bu odada imza atarak başlamıştık. Beni tercih ettiği için yönetimimize teşekkür ediyorum. O zaman da söylemiştik. O dönemki kadromuz da belliydi. Amacımızın şampiyonluk olduğunu söylemiştim. Çok şükür 2 senelik süreci yaşadığımız şampiyonluklar ve elde ettiğimiz kupalarla geçirdik. Oyun olarak taraftarımızı mutlu etmeyi amaçladık. Galatasaray taraftarına sorumluluğumuzun bilincindeyiz. İlk sene nasıl heyecanlıysak şimdi de öyleyiz. Her sene üzerine koyarak gitmemiz gerekiyor. Beni yeniden bu görevde görmek isteyen yönetimimize ve taraftarımıza teşekkür ediyorum. Burada olmaktan Galatasaray’ın başında yer almaktan mutluyum. Hedefimiz yine şampiyonluk ve Avrupa'da başarılı olmak. Ekibimizle birlikte hedef 25. şampiyonluğu elde ederek, 5. yıldızımızı takmak. Bu seneki mottomuz bu. İnşallah taraftarlarımızla birlikte bu hedefe ulaşacağız” diye konuştu.



Dursun Özbek: "Okan hocamız, adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdı"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise, “İki yıl önce yine burada imza töreninde “Bugün Galatasaray için yeni bir başlangıç. Uzun vadeli planlarımızın ilk adımı” demiştik. 2 yıl sonra burada verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla karşınızda bulunuyoruz. Ligi bir önceki sene 13. sırada bitiren takımı alıp 2 sene üst üste şampiyon yapmak ve üstüne Süper Kupa kazanmak büyük başarı. İnanıyorum ki elde ettiği bu başarılarla Okan hocamız, adını Galatasaray tarihine altın harflerle yazdırdı. Daha kazanacak çok kupamız var birlikte. Hocamızla hiçbir fiyat konuşmadık. Kendisi adeta boş mukaveleye imza attı. Hocamız benim 50 yıllık iş hayatımda çalışması en zevkli kişilerden bir tanesi. Sıradaki hedefimiz 5. yıldızımızı takmak ve her Galatasaraylının istediği gibi Avrupa’da başarılı olmak. Bunun için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Yapılan bu sözleşme Galatasaray camiasına hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Buruk ve Özbek, Trendyol Süper Lig’de elde edilen iki şampiyonluk kupası ve Süper Kupa ile birlikte objektiflere poz verdi.