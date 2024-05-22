TFF’nin sitesinde PFDK sevklerine ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Hukuk Müşavirliği’nce 21.05.2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- Beşiktaş Kulübü’nün 18.05.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Hatayspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca, ‘6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. Maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp idarecisi Hüseyin Yücel’in basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanması suretiyle ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. Maddesi uyarınca ve kulüp idarecisi Onur Göçmez’in basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanması suretiyle ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Hüseyin Yücel’in (Beşiktaş Kulübü idarecisi) aynı müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan beyanlarında yer alan ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Onur Göçmez’in (Beşiktaş Kulübü idarecisi) aynı müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanan beyanlarında yer alan ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- MKE Ankaragücü Kulübü’nün 18.05.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- Pendikspor Kulübü’nün 18.05.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Pendikspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- Gaziantep Futbol Kulübü’nün 18.05.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmaması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. Maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile 2023-2024 sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 5/7 Maddesi ve Akreditasyon Talimatı’nın 4. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Memik Yılmaz’ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Gaziantep Futbol Kulübü idarecisi Halil Demir’in aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Gaziantep Futbol Kulübü idarecisi Fevzi Uslu’nun aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Gaziantep Futbol Kulübü görevlisi Hasan Karadağ’ın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Gaziantep Futbol Kulübü görevlisi Uğur Tosun’un aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- Fatih Karagümrük Kulübü futbolcusu Federıco Ceccherını’nin 18.05.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. Maddesi uyarınca 19.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- RAMS Başakşehir Futbol Kulübü’nün 18.05.2024 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir -Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- Trabzonspor Kulübü’nün 18.05.2024 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir - Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- Kayserispor Kulübü’nün 18.05.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı’nın aynı müsabakadaki ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7/1 Maddesi uyarınca ve ‘sportmenliğe aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. Maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamaları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. Maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Kayserispor Kulübü futbolcusu Duckens Nazon’un aynı müsabakadaki ‘kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. Maddesi uyarınca 19.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- Konyaspor Kulübü’nün 18.05.2024 tarihinde oynanan Kayserispor - Konyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10- Galatasaray Kulübü’nün 19.05.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca, ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 Maddesi uyarınca ve ‘usulsüz seyirci alınması’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 49. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Galatasaray Kulübü antrenörü Serhat Doğan’ın aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

11- Fenerbahçe Kulübü’nün 19.05.2024 tarihinde oynanan Galatasaray - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. Maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. Maddesi uyarınca, ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile 2023-2024 sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/5. Maddesi ve Ek-1 uyarıca; Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2. Maddesi uyarınca; ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. Maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp başkanı Yıldırım Ali Koç’un basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanması suretiyle ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. Maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası kulüp idarecisi Selahattin Baki’nin basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp resmi sosyal medya hesabından yayınlanması suretiyle ‘sportmenliğe aykırı hareket’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. Maddesi uyarınca ve ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. Maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Yıldırım Ali Koç’un (Fenerbahçe Kulübü Başkanı) aynı müsabaka sonrasındaki kulüp resmi sosyal medya hesabında yayınlanan beyanlarında yer alan ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Selahattin Baki’nin (Fenerbahçe Kulübü idarecisi) aynı müsabaka sonrasındaki kulüp resmi sosyal medya hesabında yayınlanan beyanlarında yer alan ‘sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. Maddesi ve ‘hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu İrfan Can Eğribayat’ın aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık’ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü görevlisi Emre Kartal’ın aynı müsabakadaki ‘saldırısı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 44. Maddesi uyarınca ve ‘talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. Maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı’nın 9/2. Maddesi uyarınca 21.05.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine,

Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Jayden Quınn Oosterwolde’nin aynı müsabakadaki ‘hakareti’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. Maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."