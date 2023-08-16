Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray'da taraftarlar kulübün lisanslı ürünlerine yoğun ilgi gösteriyor. Sarı-kırmızılılar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 4 Haziran 2023 tarihindeki lansmandan bugüne kadar yapılan satışlarda 2023-2024 profesyonel parçalı formanın sarı-kırmızılılar tarihindeki en yüksek satışına ulaşıldığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, 2023-2024 sezonu parçalı profesyonel formanın ikinci sevkiyatının aralık 2023 itibarıyla satışa sunulacağı ifade edildi.

GS Store'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Galatasaray taraftarına yoğun ilgisinden dolayı teşekkür edildi.