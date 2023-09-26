İstanbulspor 0-1 Galatasaray

Maçtan Dakikalar

1 Maç Başladı

2. dakikada Sacha Boey’in sağ taraftan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasına yakın mesafeden sağ ayağı ile gelişine şutunu çekti. Kaleci Jensen, soluna gelen topu kornere çeldi.

8. dakikada Mertens’in ceza yayı gerisinden sağ ayağı ile yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Jensen’in müdahalesi sonrası üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

15. dakikada Ndao’nun pasında topla buluşan Traore, ceza yayının içinden sağ ayağı şutunu çekti. Kaleci Muslera, yerden sağ tarafına gelen topu kornere çeldi.

35. dakikada İcardi, Okan Erdoğan’ın müdahalesi sonrası ceza sahası içinde yerde kaldı. Pozisyona çok yakın olan hakem Abdülkadir Bitigen, tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltı vuruşunu paslaşarak kullanmayı tercih etti ve Icardi’ye pas çıkardı. Kaleci Jensen’in sol tarafına yattığı pozisyonda Mauro Icardi, meşin yuvarlağı sağ kale direğinin dibinden auta gönderdi.

42. dakikada Angelino’nun uzun pasında sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, içeriye ortayı kesti. Ceza sahası içinde topu kontrol eden Mauro Icardi’nin sağına çektikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Jensen’in sağından filelerle buluştu. 0-1

45 İkinci yarı başladı

52'Ceza sahasının soluna topla buluşan Mendy'nin vuruşunda top, kaleci Muslera'da kaldı.

60'Sağ kanattan Torreira'yı çalımlayarak içeri giren Traore içeri kale önüne kesti. Ceza sahasında Ethemi'nin vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

68'Kerem Demirbay sağ çaprazdan kaleyi yokladı. Kerem'in sert şutunda top direkten döndü.

75'Galatasaray sol kanattan gelmek istedi ancak Angelino Okan Erdoğan'a müdahale etti ve hakem serbest vuruş dedi.

80'Barış Alper sağ çaprazdan içeri çevirdi. Ceza sahasında Abdülkerim'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından ağlara giden top ofsayt nedeniyle gol değeri kazanmadı.



Hakemler: Abdülkadir Bitigen, Volkan Narinç, Mustafa Savranlar

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Alassane Ndao, Eduart Rroca, Florian Loshaj, Valon Ethemi, Mendy Mamadou, Djakaridja Traore

Yedekler: Alp Arda, Eslem Öztürk, David Sambissa, Vefa Temel, İbrahim Ylmaz, Kubilay Köylü, Berkay Tekke, Emir Gültekin, Muammer Sarıkaya, Jackson Kenio

Teknik Sorumlu: Olcay Demir

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkadir Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro İcardi

Yedekler: Günay Güvenç, Wilfried Zaha, Halil Dervişoğlu, Victor Nelson, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz, Ali Yeşilyurt, Ali Bülbül, Hamza Akman, Cedric Bakambu

Gol: Mauro İcardi (dk. 42) (Galatasaray)