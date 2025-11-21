Fuzul, kadınların iş hayatına aktif katılımını destekleyen politikaları nedeniyle İş Kadınları Girişim Derneği (İŞKAGİD) tarafından ödüle layık görüldü. Şirketin ödülü, Türkiye Kadın Girişimciler Zirvesi’nde düzenlenen bir törenle Fuzul Tasarruf Finansman AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal’a takdim edildi.

Eyüp Akbal, törende yaptığı konuşmada Fuzul’ün kadın istihdamına verdiği önemi vurgulayarak şunları söyledi: “Fuzul’de çalışanlarımızın neredeyse yüzde 50’si kadın arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ayrıca Türkiye genelinde 160 şubemizin en başarılı 10 temsilcisi arasında da kadınlar yer alıyor. Dolayısıyla başarımızda kadın çalışma arkadaşlarımızın büyük rolü olduğunu mutlulukla görüyoruz. Bu ödül, sadece bir farkındalık sembolü değil; Fuzul’ün kadınları iş gücünde görünür kılma ve destekleme yönündeki kararlılığının somut bir göstergesidir. Bu doğrultuda sektördeki yenilikçi yaklaşımlarımıza ve kadınların iş hayatında daha fazla yer almasını sağlamaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Kadınların doğru planlama yapma becerilerine ve karar alma süreçlerindeki titiz yaklaşımlarına büyük önem veriyoruz.”

Kadın istihdamı konusunda etkin bir politika izleyen Fuzul, önümüzdeki dönemde kadın çalışan oranını daha da yükseltmeyi, yönetim ve karar alma süreçlerine daha fazla kadın lider kazandırmayı ve iş hayatında fırsat eşitliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.