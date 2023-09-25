Fransız askerleri Nijer’den çekilecek. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaptığı açıklamada, geçtiğimiz temmuz ayındaki darbenin ardından Nijer ile askeri işbirliğini sona erdireceğini ve ülkede bulunan bin 500 Fransız askerinin yıl sonuna kadar geri çekileceğini açıkladı.

Macron, "Fransa, büyükelçisini geri çağırmaya ve Nijer ile askeri işbirliğini sona erdirmeye karar vermiştir” ifadelerini kullanarak, şu anda darbeciler tarafından esir tutulan seçilmiş Devlet Başkanı Mohamed Bazoum’u hala ülkenin meşru lideri olarak gördüğünü ve kararını kendisine bildirdiğini aktardı. Macron ayrıca, Fransa'nın "darbeciler tarafından rehin tutulmayacağını" vurguladı.

Fransa'nın Nijer’deki askerlerini geri çekme kararı, Sahel'deki terörle mücadele operasyonlarına ve Fransa'nın bölgedeki nüfuzuna büyük bir darbe olarak yorumlandı.



Nijer’deki darbe

Nijer Devlet Başkanı Bazoum, 26 Temmuz'da Muhafız Alayı tarafından Başkanlık Sarayı'nda alıkonulmuş, Ordu Sözcüsü Amadou Abdramane ulusal kanalda darbe bildirisi okumuştu. Devlet Başkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Omar Tchiani daha sonra kendisini ülkenin yeni lideri ilan etmişti.

Askeri cunta daha sonra, Fransız diplomatların ülkeyi terk etmesi için çağrıda bulunmuştu. Macron ise bu çağrıları reddederek, “Politikamız açık ve net. Darbecileri tanımıyoruz” açıklamasını yapmıştı.