AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını ilçelerinde ziyaret eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 'Bu, sadece AK Parti'nin büyümesi değil, Türkiye'nin büyümesine vesile olacak bir kardeşlik ve dostluk birleşmesidir.' dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda AK Parti'ye katılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi'yi ilçelerinde ziyaret etti.

Program kapsamında sırasıyla Şile, Tuzla ve Çekmeköy'e giden Özdemir, ilçe başkanlıklarında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Daha sonra belediyeleri ziyaret eden Özdemir, belediye başkanlarına hayırlı olsun dileklerini iletti.

Ziyaretlerde AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Şeref Çolak ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Fatih Sırmacı da hazır bulundu.

'Türkiye'nin büyümesine vesile olacak bir kardeşlik birleşmesi'

Tuzla İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarına hitap eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, siyaset anlayışlarının polemik üretmek değil, eser ve hizmet siyaseti olduğunu söyledi.

AK Parti'nin 25 yıllık birikimiyle yoluna devam ettiğini belirten Özdemir, partinin kapılarının millete hizmet etmek isteyen herkese açık olduğunu ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve DEM Parti seçmenleri dahil toplumun tüm kesimlerine ulaşacaklarını dile getiren Özdemir, 'Önce kendimizi sevdireceğiz, önce gönüllere gireceğiz. Sonrasında davamızı, partimizi ve liderimizi her gönüle anlatacağız. Her gönlün bu buluşmaya şahit olmasına imkân tanıyacağız.' dedi.

Tuzla'nın tüm mahallelerinde teşkilatla birlikte çalışacaklarını belirten Özdemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik ve hizmet anlayışını vatandaşlara en güçlü şekilde hissettireceklerini söyledi.

AK Parti'ye katılımların sadece siyasi bir katılım olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Özdemir, şöyle konuştu:

'Bizler bu partiye katılım süreçlerini sadece AK Parti'nin büyümesi olarak görmüyoruz. Bu, Türkiye'nin büyümesine vesile olacak bir kardeşlik ve dostluk birleşmesidir. Bu konuyu bu kadar önemsiyoruz ve bunun daha da büyümesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.'

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün artık AK Parti ailesinin bir parçası olduğunu belirten Özdemir, 'Eren Ali Başkanımızın hukuku hepimizin hukukudur. Eren Ali Başkanımıza gelen bize gelmiştir.' ifadelerini kullandı.

'Tuzla'nın kronik sorunlarını birlikte çözeceğiz'

Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl de yaptığı konuşmada, AK Parti teşkilatının desteğine inandığını belirterek, Tuzla'nın kronik sorunlarını birlikte çözeceklerini söyledi.

Bingöl, 'Uzun yıllar sonra karşı mahalleden geliyorum. Sahip çıkacağınıza, gerekçelerimi doğru anlatacağınıza inanıyorum. Hep birlikte çalışarak Tuzla'nın bütün kronik sorunlarını Allah'ın izniyle çözeceğiz.' diye konuştu.

Çerkez: Çekmeköy'ü birlikte daha iyi noktalara taşıyacağız

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti teşkilatına teşekkür ederek, göreve geldikleri günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da ortak akılla hizmet üretmeye devam edeceklerini söyledi.

Hiç kimseyi ötekileştirmeden belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Çerkez, 'Sizlerle birlikte daha güçlü şekilde Çekmeköy'ü daha iyi noktalara taşımak için el birliğiyle çalışacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımız için güzel işler yapacağız. Çekmeköy daha da şahlanacak.' ifadelerini kullandı.

Şile'de teşkilat buluşması

İl Başkanı Abdullah Özdemir, programının ilk durağı olan Şile'de de Belediye Başkan Vekili Sacit Terzi ile bir araya geldi. İlçe Başkanlığında teşkilat mensuplarıyla buluşan Özdemir, daha sonra Şile Belediyesini ziyaret ederek Terzi'ye hayırlı olsun dileklerini iletti.

Özdemir, üç ilçede gerçekleştirdiği ziyaretlerde birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, AK Parti'nin eser ve hizmet siyaseti anlayışıyla İstanbul'un tüm ilçelerinde vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceklerini ifade etti.