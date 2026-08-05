Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadele için görevlendirdiğimiz 2 uçağımız, görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize döndü' dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Fransa'da görevli yangın söndürme uçaklarımız yurda döndü. Fransa'daki orman yangınlarıyla mücadele için görevlendirdiğimiz 2 uçağımız, görevlerini başarıyla tamamlayarak ülkemize döndü. Türkiye; güçlü hava filosu, yetişmiş insan kaynağı, gelişmiş operasyon kabiliyeti ve asırlık teşkilat tecrübesiyle orman yangınlarıyla mücadelede dünyanın sayılı ülkeleri arasında. Bu tecrübe ve kabiliyetlerimizle sadece kendi yeşil vatanımızı değil, ihtiyaç duyan ülkelerin ormanlarını korumak için de havalanıyoruz. Sınır tanımayan orman yangınlarına karşı sınır tanımayan bir mücadele yürütüyoruz. Yeşil vatanımızı korumaya, ormanlarımızın ve dünyamızın ortak geleceği için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu anlamlı görevde ülkemizi başarıyla temsil eden pilotlarımıza ve teknik ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum' dedi.