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36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden dolayı Ankara'da bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabahın erken saatlerinde Çankaya ilçesinde kaldığı otelden çıkarak sabah koşusu yaptı. Macron, beraberindeki grupla birlikte Seğmenler Parkı'na girdi. Macron'un sabah sporu sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

NATO Liderler Zirvesi için Ankara'ya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sabah saatlerinde başkent sokaklarında koşu yaptı. Macron'un sabah sporu sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

ABD Başkanı Trump'ın kalacağı otele Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte yer aldığı fotoğraf yansıtıldı

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