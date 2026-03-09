Galatasaray, Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı

Okan Buruk yönetiminde Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak yapıldı.
Dinamik ısınma hareketleriyle başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Liverpool karşılaşmasının taktik çalışmaları üzerinde duruldu.
Sarı-kırmızılı ekip, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Galatasaray ile Liverpool arasındaki kritik mücadele yarın İstanbul’da oynanacak.
GALATASARAY LIVERPOOL MAÇI MUHTEMEL 11'LER!
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Jakobs, Davinson Sanchez, Singo, Sallai, Lemina, Torreira, Sara, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
Liverpool: Alisson. Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson, Szoboszlai, Mac Allister, Wirtz, Gakpo, Salah, Ekitike.