Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Sofrasında Buluştu

Gecenin en duygusal anlarından biri, bir kız çocuğunun Gazze’de yaşanan drama dikkat çekmek için yazdığı şiiri okuması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğu tebrik ederek, “Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel” dedi. Etkinlikte ayrıca minik koro, “Kabe’de Hacılar” ilahisini seslendirdi ve Erdoğan’dan büyük alkış aldı.