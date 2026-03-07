Erdoğan, Devlet Himayesindeki Çocuklarla İftar Sofrasında Buluştu

Buluşmada yaşları 7 ile 12 arasında değişen 23 çocuk, neşeli anlar yaşarken, yazdıkları mektuplarda Erdoğan çiftine teşekkürlerini iletti. Çocukların mektuplarında, “Tayyip amca, Emine teyze, sizinle iftar açmak çok güzel. Sayenizde sıcacık yuvalarda kalıyoruz, sevgiyle büyüyoruz” ifadeleri yer aldı.
İftarın ardından bir çocuğun okuduğu yemek duasına hep birlikte “amin” denildi. Program boyunca minikler, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterisini keyifle izledi, patlamış mısır, pamuk şeker ve çikolata ikram edildi. Etkinlikte çocuklar, geçtiğimiz hafta 72 yaşına giren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın doğum gününü de kutlamayı unutmadı.
Gecenin en duygusal anlarından biri, bir kız çocuğunun Gazze’de yaşanan drama dikkat çekmek için yazdığı şiiri okuması oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuğu tebrik ederek, “Sen ne güzelsin, şiirin ne güzel” dedi. Etkinlikte ayrıca minik koro, “Kabe’de Hacılar” ilahisini seslendirdi ve Erdoğan’dan büyük alkış aldı.
Çocuklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin vizyon projeleri olan Togg ve Bayraktar KIZILELMA, ayrıca Emine Erdoğan’ın himayesindeki “Sıfır Atık” projesini içeren özel bir tablo hediye etti. Etkinlikte Emine Erdoğan, çocukların Sıfır Atık projesi ile ilgili sorularını yanıtlayarak doğal yaşamın önemine vurgu yaptı.
Programın sonunda çocuklar, Erdoğan çiftine kendi elleriyle yazdıkları mektupları takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çocuklara içerisinde giysi ve kırtasiye malzemeleri bulunan özel paketler hediye etti.