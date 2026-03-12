Erdoğan: "Türkiye her zaman savaşın değil barışın yanındadır"

Türkiye’nin gücü ve demokrasi vurgusu



Erdoğan, Türkiye’nin bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Bugün Türkiye, daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu ve demokrasisiyle daha güçlü bir ülkedir."



"Bismillah diyerek çıktığımız ilk günden itibaren halkımıza hizmet ettik. Karşılaştığımız tüm zorlukları milletimizin desteğiyle aştık."



"Eğitimden ulaşıma, sağlıktan savunma sanayine kadar her alanda dev adımlar attık. Milletimizin her ferdi, bu devletin eşit ve onurlu bireyleri olarak özgürce kendini ifade edebilmektedir."