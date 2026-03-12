Erdoğan: "Türkiye her zaman savaşın değil barışın yanındadır"

Erdoğan, Ramazan-ı Şerif’in son 10 gününün İslam alemi için mağfiret, rahmet ve berekete vesile olmasını diledi. Ayrıca ebediyete uğurlanan bazı milletvekillerini de rahmetle yad etti.
Türkiye’nin gücü ve demokrasi vurgusu
Erdoğan, Türkiye’nin bugün her zamankinden daha güçlü olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bugün Türkiye, daha zengin, daha özgür, daha çoğulcu ve demokrasisiyle daha güçlü bir ülkedir."
"Bismillah diyerek çıktığımız ilk günden itibaren halkımıza hizmet ettik. Karşılaştığımız tüm zorlukları milletimizin desteğiyle aştık."
"Eğitimden ulaşıma, sağlıktan savunma sanayine kadar her alanda dev adımlar attık. Milletimizin her ferdi, bu devletin eşit ve onurlu bireyleri olarak özgürce kendini ifade edebilmektedir."
Terörsüz Türkiye ve Türkiye Yüzyılı vizyonu
Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bölgesinde istikrar adası olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:
"‘Bu yol Türkiye'nin yolu, bu yol milletimizin yolu.’ Terörsüz Türkiye hedefimizi ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu milletimizle birlikte hayata geçireceğiz."
"Yorulmadan, yılmadan, rehavete kapılmadan geceyi gündüz etmeye devam edeceğiz."
Parti içi birlik ve dayanışma
Erdoğan, AK Parti’nin bir dava hareketi olduğunu belirterek partililere şunları aktardı:
"Bu çatı altında küslüğün, dargınlığın, kırgınlığın yeri yoktur."
"Tecrübelerinizi genç kardeşlerimize aktarmanız ve partimizi daha da güçlendirmeniz çok önemlidir."
Bölgedeki gerilim ve Türkiye’nin barış mesajı
Erdoğan, bölgedeki çatışmalara dair şu değerlendirmelerde bulundu:
"Coğrafyamız kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete sürüklenmektedir."
"İsrail’in Gazze ve Lübnan’daki saldırıları, bölgeyi kaosa sürüklemektedir. Ancak Türkiye, her zaman savaşın değil, barışın yanındadır."
"Biz çatışmanın değil, diplomasinin; kaos ve kargaşanın değil, huzur ve istikrarın tarafındayız. Eller tetikten çekilsin, ateşkes sağlansın ve müzakere masasına dönülsün istiyoruz."
"Allah’ın izniyle bu sıkıntıları aşacak, bölgemize daha aydınlık bir ufuk getireceğiz."
Erdoğan’ın konuşması, hem Türkiye’nin iç birliği hem de bölgede barışa olan bağlılığını vurgulayan mesajlarla sona erdi.