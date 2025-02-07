Romanya ve Türkiye Arasında Karbonsuz Taşımacılık

Ford Otosan’ın Romanya Craiova Fabrikası ile Türkiye arasındaki lojistik süreçleri artık daha verimli ve çevre dostu bir sistemle yürütülecek. Proje kapsamında, Türkiye’den Romanya’ya üretim parçaları gönderilirken, Craiova’da üretilen araçlar demiryolu aracılığıyla Türkiye’ye taşınacak.

İstanbul Halkalı ile Craiova Fabrikası arasında haftada dört sefer gerçekleştirilerek yılda yaklaşık 12.000 aracın Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Bu yeni taşımacılık modeli, karayoluna kıyasla daha düşük maliyetli olmasının yanı sıra çevreye duyarlı bir lojistik çözüm olarak dikkat çekiyor.

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt: "Entegre ve Sürdürülebilir Bir Ekosistem İnşa Ediyoruz"

Ford Otosan Lideri Güven Özyurt, yeni taşıma modelinin rekabet avantajı sağlarken çevre dostu bir yaklaşımı da desteklediğini vurguladı:

"Craiova Fabrikamızda üretilen Ford Puma ve Courier modellerinin bir kısmını bu yeni intermodal lojistik modeliyle Türkiye’ye getiriyoruz. Karayolu ve denizyoluna kıyasla maliyet avantajı sağlarken, çevresel etkileri de minimize ediyoruz. Aynı zamanda Romanya’daki tedarikçilerimizle iş birliğimizi artırıyor, Türkiye’deki 60’tan fazla tedarikçimizle güçlü bir üretim ve lojistik ağı oluşturuyoruz."

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu: "Sektörde Öncü Adımlar Atıyoruz"

Mars Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Garip Sahillioğlu, demiryolu taşımacılığında sürdürülebilir çözümleri yaygınlaştırmak için önemli yatırımlar yaptıklarını belirtti:

"Romanya ve Türkiye arasında kurduğumuz intermodal hat ile Ford Otosan’a özel bir taşımacılık ağı oluşturduk. Mars Logistics olarak, kendi özmal vagonlarımızla Halkalı Tren Terminali’nden yola çıkan yükleri, Craiova Fabrikası’nda işletmeciliğini üstlendiğimiz terminale ulaştırıyoruz. Pars Demiryolu şirketine ait lokomotiflerle özel demiryolu taşımacılığı gerçekleştirerek sektörde bir ilke imza atıyoruz."

Sürdürülebilir Taşımacılığın Geleceği

Ford Otosan ve Mars Logistics’in iş birliğiyle hayata geçirilen bu proje, otomotiv sektöründe sürdürülebilir lojistiğin yaygınlaştırılması açısından önemli bir adım olarak görülüyor. Türkiye ve Romanya arasındaki ticari ilişkileri daha da güçlendirecek olan bu çevreci taşımacılık modeli, sektörde örnek teşkil edecek nitelikte.