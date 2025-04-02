Fitch, yaptığı açıklamada, “Uluslararası rezervlerin seyri ve makroekonomik politika tepkisi, Türkiye’deki son huzursuzluğun ekonomi üzerindeki yansımalarını değerlendirmede belirleyici olacaktır” ifadelerini kullandı. Bu yorum, ülkenin ekonomik istikrarını etkileyebilecek siyasi olayların, finansal piyasalar üzerindeki yansımalarını da beraberinde getirebileceği anlamına geliyor.

Kuruluş, Türkiye’nin kredi değerlendirmesini yaparken, son dönemde yaşanan siyasi değişikliklerin ve bunların ülkenin finansal yapısına olan etkilerinin gözlemlenmesinin önemli olduğunu belirtti. Fitch, bu gelişmelerin uluslararası rezervlerle olan bağlantısını ve hükümetin alacağı ekonomik önlemleri izlemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

Ekonomistler, Fitch’in uyarısının, Türkiye’nin kredi notunun geleceği açısından önemli bir sinyal olduğunu vurgularken, uluslararası rezervlerin ve Türkiye’nin ekonomik yönetimindeki değişikliklerin, finansal güvenin yeniden tesis edilmesinde önemli bir belirleyici faktör olacağını belirtiyor.