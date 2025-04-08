Fitch’in analizine göre, gelişmiş piyasalardaki para birimleri – Avustralya doları hariç – 2024 sonundan bu yana ağırlıklandırılmamış ortalamada yaklaşık %4,5 oranında dolar karşısında yükseldi. Kuruluş, bu durumu "Piyasa katılımcılarının ABD’nin büyüme görünümüne dair artan endişeleri, daralan ticaret açığı beklentisinden daha etkili oldu" sözleriyle değerlendirdi.

Yükselen ve Düşen Para Birimleri

Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde ise daha heterojen bir tablo dikkat çekti. Fitch, özellikle Rus rublesinin yaklaşık %30 oranında değer kazandığını; Brezilya reali ve Polonya zlotisinin de önemli oranda güçlendiğini belirtti. Öte yandan, Türk lirası ve Endonezya rupisi bu süreçte zayıflayan para birimleri arasında yer aldı.

2023 yılından bu yana yaşanan değişimlere de değinilen raporda, Japon yeni ABD doları karşısında %12 oranında değer kaybederken, euro %2,7 ve İsviçre frangı %7 oranında değer kazandı. Gelişmekte olan piyasalarda ise Türk lirasının dolar karşısında neredeyse iki kat değer kaybettiği, Kore wonunun %15 ve Endonezya rupisinin %7,5 oranında gerilediği ifade edildi.

Fitch’in bu değerlendirmesi, yatırımcıların ve politika yapıcıların küresel döviz piyasalarında yeni dinamikleri daha dikkatli izlemeleri gerektiğine işaret ediyor.