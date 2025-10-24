Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu yaptığı açıklamada; "Türk Telekom’da 6 yılı aşkın süredir CEO olarak görev yapan ve sektörün önemli kilometre taşlarında şirketimize önemli katkılar sunan Ümit Önal’a Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni CEO’muz Ebubekir Şahin yönetiminde, ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edecektir" dedi.

185 yıldır iletişimin her dönemine liderlik eden, Türkiye’nin dijital dönüşümünün öncüsü Türk Telekom’un CEO’luk görevini 24 Ekim 2025 itibariyle Ebubekir Şahin yürütecek.



Yatırımlarını, ülke ekonomisine ve istihdama katkılarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkanı İsmail İlhan Hatipoğlu, "Ülkemizin dijital geleceğinin inşasına yönelik yatırımlarımıza ve faaliyetlerimize aralıksız devam ediyoruz. Türk Telekom ailesinin 34 bini aşkın çalışanıyla, 81 ilin her köşesinde çalışıyoruz. Telekomünikasyon sektörünün önemli kilometre taşlarında şirketimiz için önemli çalışmalar gerçekleştiren Ümit Önal’a Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyor, Yönetim Kurulu Üyesi olarak şirketimize katkıları sürecek Önal’a Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, yeni CEO’muz Ebubekir Şahin yönetiminde, ülkemizin dijital geleceğini inşa etme yolculuğunda bayrak taşıyıcı olmaya devam edecektir" dedi.

Ebubekir Şahin Kimdir?

1974 yılında Rize’nin Çayeli ilçesinde doğan Ebubekir Şahin, ilk ve orta öğrenimini Rize’de, lise eğitimini ise Sakarya’da tamamladı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Şahin, 2002 yılında aynı üniversitenin Gazetecilik Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı.

Kariyerine İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nde memur olarak başlayan Şahin, Refah-Yol Hükûmetleri döneminde TBMM’de milletvekili danışmanı olarak görev yaptı. 2002 yılından itibaren sırasıyla Adalet Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Ebubekir Şahin, son olarak RTÜK Başkanlığı görevini yürütürken, şimdi Türk Telekom’un CEO’su olarak Türkiye’nin dijital geleceğini şekillendirecek projelere liderlik edecek.