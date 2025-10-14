Erdoğan, “Bundan böyle kira konusunda işin planlamasını devlet yapacak” ifadelerini kullandı.

Erdoğan, konut sorununa ilişkin olarak “Yüzyılın Konut Projesi” adını verdikleri paketin detaylarını aktardı. Buna göre proje kapsamında 81 ilde toplam 500 bin sosyal konut inşa edilecek; TOKİ aracılığıyla Türkiye’de ilk kez kiralık konut uygulaması hayata geçirilecek ve sosyal konutların bir kısmı doğrudan devlet tarafından kiraya verilecek. Amaç, özellikle dar gelirli ailelere “ucuz kiralama” imkânı sunmak.

Projede özel kontenjanlara da yer verileceğini belirten Erdoğan, şehit yakınları ve gaziler, emekliler, en az üç çocuklu aileler ile engelli vatandaşlar için ayrı haklar planlandığını söyledi. Ayrıca detayların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı, sosyal konut ve kiralama planının gerekçesini “vatandaşın yüksek kiralarla sömürülmesine engel olmak” olarak özetledi; vatandaşın kendi konutunu piyasaya kiraya vermesiyle oluşan “fahiş kira” baskısını azaltmak için devletin devreye gireceğini vurguladı.

Erdoğan konuşmasında, 6 Şubat depremlerinin yaralarını sarmaya yönelik çalışmalardan da bahsederek bugüne kadar kamu kaynaklarıyla cari fiyatlarla 3,6 trilyon TL (yaklaşık 90 milyar dolar) civarında harcama yapıldığını ve geçen ay Malatya’da 304 bini aşkın afet konutunun anahtarlarının teslim edildiğini kaydetti. Hedefin 2025 sonunda toplamda 453 bin bağımsız bölümü teslim etmek olduğu belirtildi.

Ekonomiye ilişkin değerlendirmesinde Erdoğan, 2025’in ilk yarısında yıllık büyümenin yüzde 3,6 olarak gerçekleştiğini ve milli gelirin yıllıklandırılmış bazda 1,5 trilyon dolara yaklaştığını söyledi; imalat sanayisi ve istihdamdaki pozitif işaretlere dikkat çekti. Erdoğan, enflasyonla mücadelede ilerleme kaydedildiğini ancak hayat pahalılığı ile mücadeleyi birinci öncelik olarak gördüklerini vurguladı.

Konuşmanın tamamında dış politika ve bölgesel gelişmelere de değinen Erdoğan, Gazze için Şarm el-Şeyh’te imzalanan dörtlü deklarasyonun bölgesel barış için önemli olduğunu ifade etti ve Türkiye’nin Gazze’nin yeniden inşasına katkı vereceğini söyledi. İç politika kısmında ise muhalefete yönelik eleştirilerini yineledi.