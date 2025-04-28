Fındığın meyve, yaprak ve sürgün gözlerine zarar vererek hem kalite hem de verim düşüklüğüne sebep olan kozalak akarıyla etkin mücadelede zamanlamanın büyük önem taşıdığını ifade eden Sağlam, "Bu dönemde uç sürgünler 4-4,5 yapraklı, tomurcuklar toplu iğne başının yarısı kadar büyüklükte ve gelişen meyveler mercimek tanesi büyüklüğüne ulaşmış olmalıdır. Bahçelerde fenolojik takip yapılarak en uygun zaman tespit edilmeli ve ilaçlama işlemleri bir hafta içerisinde tamamlanmalıdır" dedi.

İki Farklı Formda Zarar Veriyor

Fındık kozalak akarının sadece fındık bitkisine özgü olduğunu vurgulayan Sağlam, zararlının iki farklı formda görüldüğünü belirtti. "Gal oluşturan form sadece generatif tomurcuklar üzerinde beslenerek kozalak oluşturur ve doğrudan verim kaybına yol açar. Diğer form ise hem generatif hem de vejetatif kısımlarda beslenerek tomurcuk ve meyve dökülmesine, deformasyonlara ve kuru sürgünlerin oluşmasına neden olur" şeklinde konuştu.

Mekanik Mücadele İlk Tercih Olmalı

Çevre ve doğal dengeyi korumanın önemine dikkat çeken Sağlam, entegre mücadele prensipleri çerçevesinde öncelikle mekanik mücadelenin uygulanması gerektiğini vurguladı. Sağlam, "Kış aylarında yapraksız dönemde kozalakların toplanarak bahçe içerisinde bir noktada biriktirilmesi, zararlı popülasyonunu önemli ölçüde azaltır. Düzenli mekanik mücadele yapılan bahçelerde kimyasal uygulamaya gerek kalmayabilir" ifadelerini kullandı.

Kimyasal Müdahale İçin Eşik Değeri: Bir Dalda Beş Kozalak

Mekanik mücadele yapılmayan bahçelerde ise kimyasal mücadelenin gerekliliğinin ön sayım yapılarak belirlenmesi gerektiğini anlatan Sağlam, "1-10 dekar büyüklüğündeki bahçelerde 10 ocak, 11-30 dekar arasındaki bahçelerde 20 ocak, 30 dekardan büyük bahçelerde ise 30 ocak rastgele işaretlenmeli. Her ocağın bir dalındaki kozalaklar sayılarak ortalama bulunmalı. Bir daldaki ortalama kozalak sayısı 5 ve üzerindeyse kimyasal mücadele yapılmalıdır" dedi.

İlaçlama Kurallarına Dikkat

Kimyasal mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından önerilen bitki koruma ürünlerinin kullanılmasının önemine değinen Sağlam, ilaçlamaların sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde iyi bir kaplama sağlayacak şekilde yapılmasını tavsiye etti. İlaçlama sırasında maske ve eldiven gibi koruyucu ekipmanların mutlaka kullanılması gerektiğinin de altını çizdi.

Üreticileri, verim kaybı yaşamamak adına bahçelerinde düzenli kontroller yapmaya çağıran Sağlam, kozalak akarıyla zamanında ve doğru mücadele edilmesinin fındık üretiminde yüksek verim ve kaliteyi korumak için şart olduğunu vurguladı.