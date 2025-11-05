Fındık fiyatlarında manipülasyon iddiası

Türkiye’nin en önemli tarımsal ihracat ürünlerinden biri olan fındıkta, Ferrero firmasına yönelik “piyasa manipülasyonu” tepkisi büyüyor. Ordu’nun Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, Ferrero’nun Türkiye’den fındık alımını durduracağı yönündeki iddiaların piyasada paniğe neden olduğunu söyledi.

Akça, bu açıklamaların tamamen “manipülasyon amaçlı” olduğunu belirterek, “Amaç üreticiyi panikletip elindeki fındığı hemen ucuz fiyata pazara indirmelerini sağlamaktı. Ancak üretici bu oyuna gelmedi, fındığına sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

“Serbest piyasada fiyat 380 liradan 280 liraya düştü”

Ferrero’nun Türkiye’den alımı durduracağı yönündeki haberlerin ardından serbest piyasada fındık fiyatlarının hızla gerilediğini söyleyen Akça, “Serbest piyasada 380 liraya kadar çıkan fiyatlar, iddiaların ardından 280 lira seviyelerine kadar indi. Bu tamamen spekülatif bir düşüştü” dedi.

Akça, “Her yıl tekel konumundaki bazı firmalar üreticinin elindeki ürünü ucuza almak için manipülasyon yapıyor. Ancak bu sene bu hamle işe yaramadı. Çünkü üretici, düşük rekolte nedeniyle ürününe sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

“Amaç üreticiyi panikletmekti”

Altınordu Ziraat Odası Başkanı, manipülasyonun bilinçli bir strateji olduğunu savunarak şu ifadeleri kullandı:

“Amerika’daki bir gazetede ‘Ferrero Türkiye’den artık fındık almayacak’ şeklinde çıkan haberin ardında, üreticiyi panikletip fındığı ucuz fiyata toplama amacı vardı. Ancak bu senaryo tutmadı. Üreticilerimiz artık bilinçli; piyasayı yakından takip ediyor ve spekülasyonlara karşı duruyor.”

Ferrero: “Türkiye bizim en büyük tedarikçimiz”

İddiaların büyümesi üzerine Ferrero yetkilileri ise bir açıklama yaparak, “Bizim için Türkiye en büyük tedarikçi ülkedir, dolayısıyla böyle bir beyanatımız yoktur” ifadelerini kullandı.

Akça, bu açıklamanın manipülasyonun başarısız olduğunu gösterdiğini belirterek, “Rekabet Kurumu’nun da sürece müdahil olmasıyla tekelci firma geri adım attı. Artık fındık fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceğine inanıyorum” dedi.

“Bu sene patron üretici olacak”

Fındık üreticilerinin bu yıl ürününe sahip çıktığını vurgulayan Akça, “Bu sene patron üretici olacak, üretici ne derse o olacak. Üreticimiz direndi, direnmeye de devam ediyor. Piyasayı artık üreticinin belirleyeceği bir döneme girdik” ifadelerini kullandı.