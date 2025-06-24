Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in öncülüğünde hayata geçirilen proje ile dünyada ilk kez fındık kabuğundan aktif karbon üretimi başlatılıyor. Bu yenilikçi adım, sadece Ordu'nun değil, Türkiye'nin de sanayi alanında dışa bağımlılığını azaltacak önemli bir hamle olarak öne çıkıyor.

Ordu’nun Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde kurulan Aktif Karbon Üretim Tesisi, kısa süre içinde faaliyete geçecek. Yurt dışından gelen uzman ekiplerle birlikte Ordu Büyükşehir Belediyesi personelinin titizlikle yürüttüğü kurulum sürecinde sona gelindi. Tesisin tam kapasite çalışmaya başlamasıyla birlikte, bugüne dek yalnızca yakacak olarak değerlendirilen fındık kabuğu, yüksek katma değerli bir ürüne dönüştürülerek ülke sanayisine kazandırılacak.

Aktif karbon; savunma sanayisinden tıbba, tekstilden su ve hava arıtmaya kadar çok geniş bir kullanım alanına sahip stratejik bir malzeme. Zehirli gazların süzülmesinde, içme suyunun arıtılmasında ve endüstriyel filtrasyon sistemlerinde kullanılan bu değerli madde artık yerli ve milli imkânlarla Ordu’da üretilecek.

Bu vizyoner projeyle birlikte, fındık tarımı yapılan bölgelerde atık olarak değerlendirilen kabuklar ekonomik bir değere dönüşecek, bölge halkı için yeni gelir kapıları açılacak. Aynı zamanda Türkiye’nin bu alandaki dışa bağımlılığı azaltılarak, yerli üretimin önemi bir kez daha ortaya konacak.

Başkan Mehmet Hilmi Güler’in ifadesiyle, “Bu proje sadece bir üretim hamlesi değil, aynı zamanda fındığın değer zincirine entegre edilerek nasıl sanayi ürününe dönüşebileceğinin bir ispatıdır.” Ordu’da başlatılan bu atılım, tarımsal atıkların geleceğin teknolojilerine nasıl yön verebileceğinin de somut bir örneği oldu.