A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda çeyrek final maçında Polonya’yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Avrupa Şampiyonası’nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, yarı finalde 1 Eylül Cuma günü İtalya ile karşılaşacak.





Salon: Palais 12

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Türkiye: Cansu, Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Gizem (L) (Ayça, Elif)

Polonya: Juryzck, Wolosz, Rozanski, Korneluk, Stysiak, Lukasik, Stenzel (L) (Galkowsa, Szczglowska, Wenerska)

Setler: 25-23, 25-22, 25-18

Süre: 84 dakika (30,30,24)