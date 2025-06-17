Hızlı, güvenilir ve yenilikçi hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Yılmaz, “Ülke ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamaya devam ediyoruz. İşletmelere, özellikle de fonlama imkanlarına nispeten zor ulaşan KOBİ’lere bütüncül bir finansman modeli sunan faktoring hizmetlerimizi Türkiye genelinde daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Finans sektöründe 35 yılı aşkın tecrübeye sahip olan Fiba Grubu üyesi Fiba Faktoring, Türkiye genelinde 6 yeni şubesini faaliyete geçirdi. Adana, Antalya, Bursa, Gaziantep, Gebze ve İzmir’deki yeni şubeleriyle büyüme yolculuğuna devam eden Fiba Faktoring, İstanbul ve Ankara’daki şube yapılanmalarını da kısa süre önce genişletmişti. Konuyla ilgili, “Yeni şubelerimizin lokasyonunu belirlerken en önemli önceliğimiz bölgelerin ihtiyaçları oldu” açıklamasını yapan Özge Yılmaz, özellikle KOBİ’lerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği illere ulaşarak Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkılarını daha da artırmayı amaçladıklarının altını çizdi.

Daha fazla işletme faktoring ile tanışacak

Fiba Faktoring Genel Müdürü Özge Yılmaz, işletmelere, özellikle de fonlama imkanlarına nispeten zor ulaşan KOBİ’lere bütüncül bir finansman modeli sunan faktoring hizmetlerini Türkiye genelinde daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini belirterek “Yeni şubelerimizle, daha fazla işletmeye hızlı ve etkin finansman çözümleri sunma imkanı bulacağız. Amacımız, KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve büyümelerine destek olmak” dedi. Dijital alandaki yatırımlarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirten Yılmaz, “Açtığımız yeni şubelerin yanı sıra yenilikçi yapımızı koruyarak teknoloji yatırımlarımıza, ekosistem iş birliklerine ve ürün geliştirme çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Başta mobil uygulamamız olmak üzere dijital kanallar aracılığıyla tabana yaygın bir şekilde büyümeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Fiba Faktoring olarak, KOBİ'lerin nakit akışı yönetiminde güvenilir bir iş ortağı olmaya devam edeceklerini de kaydeden Özge Yılmaz, şunları söyledi:

“Değişken pazar koşullarında, esnek ve hızlı çözümlerimizle işletmelerin yanındayız. Yeni şube açılışları ve dijital alandaki yatırımlarımızla Türkiye ekonomisinin her köşesine ulaşarak daha fazla değer yaratmayı, daha fazla KOBİ’nin büyüme yolcuğunda yanında olmayı amaçlıyoruz.”