Erkenci taze incir üretimi, toptan ticareti ve ihracatının yapıldığı Aydın’ın Buharkent ilçesinde hasat sezonu ile birlikte taze incirin tanıtımı amacıyla düzenlenen festival ilçeyi hareketlendirdi. Buharkent Belediyesi ve Buharkent Kaymakamlığı Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen festivalde çeşitli yarışmalar, gösteriler, tanıtım ve ürün satış stantları ve birçok etkinliğin yanı sıra halk konserleri de büyük ilgi gördü.

İlçe ve bölge tanıtımında büyük önem taşıyan, kaynaşma ve eğlencenin bir arada yaşandığı üç gün süren festivalin ikinci gününde festival alanında Buharkent Belediyesi tarafından 5 ton taze incir yaklaşık birer kiloluk poşetlere konarak davetlilere ikram edildi. Belediye Başkanı Mehmet Erol, görevliler tarafından tek tek poşetlenen taze incirlerin ikramını elleri ile yaptı. Yaklaşık bir buçuk saatte 5 ton taze incir, incirin başkentinde vatandaşlar tarafından kısa sürede tüketildi. İlçede çok sayıda vatandaşın incir üreticisi olmasına rağmen dağıtılan taze incir yine de büyük rağbet gördü. Özellikle ilçeye dışarıdan gelenlerin tattığı taze incirler büyük beğeni ile tüketildi.



“Buharkent, taze incirin başkentidir”

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, yaklaşık 6 bin tonu ihracat olmak üzere toplam 25-30 bin ton taze incir üretimi ile Buharkent’in erkenci taze incir üretiminde Türkiye birincisi olduğunu ifade ederek, “Buharkent ekonomisinde taze incir büyük öneme sahiptir. Taze incir, hayatımızda önemli bir yere sahip olduğu gibi üretimi, hasadı ve pazarlamasıyla kültürümüzün önemli bir unsuru haline gelmiştir. Taze incir yönünden Buharkent’in önemli bir özelliği de Aydın’a özgü Sarılop cinsi taze incirin toptan ticaretinin yapıldığı tek merkezdir. Buharkent ekonomisini ayakta tutan en önemli unsur incirdir. Buharkent hem kuru incir hem siyah incir hem de Sarılop incirde Aydın’daki diğer bölgelere göre en erkenci üretim yapan bölgedir. Böylesine kaliteli, ekonomik boyutu yüksek, erkenci bir incirimiz, ürünümüz, değerimiz varken tabi bunu en iyi şekilde pazarlamak ve tanıtmak gerekiyor. Düzenlediğimiz festivaller de tanıtımda en önemli sosyal etkinliğimizdir. Bu gece de festivalimize gelen konuklarımızın bu mükemmel lezzeti tatması için 5 tona yakın taze incir ikramı gerçekleştirdik. Çünkü dışarıda isteseler de taze incir bulma şansları yok. Biz de festivalimize gelen konuklarımız en azından tatsınlar diye taze inciri ayaklarına kadar getirerek ikramda bulunduk. İncir festivalinde zaten incir olmazsa olmaz” dedi.