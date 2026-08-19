Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Cherif’in transferi konusunda Coventry City ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek genç oyuncuya teşekkür edildi. Fenerbahçe, Cherif’e kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.
Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye katılan Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla farklı kulvarlarda toplam 17 resmi karşılaşmada görev aldı. Gineli futbolcu; Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda forma giydi.
Cherif, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 17 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.
19 yaşındaki forvet, transferinin tamamlanmasının ardından kariyerine İngiltere’de Coventry City formasıyla devam edecek.