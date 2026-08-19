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19 yaşındaki forvet, transferinin tamamlanmasının ardından kariyerine İngiltere’de Coventry City formasıyla devam edecek.

Cherif, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 17 maçta 3 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Fenerbahçe’ye katılan Sidiki Cherif, sarı-lacivertli formayla farklı kulvarlarda toplam 17 resmi karşılaşmada görev aldı. Gineli futbolcu; Trendyol Süper Lig, Türkiye Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda forma giydi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Cherif’in transferi konusunda Coventry City ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek genç oyuncuya teşekkür edildi. Fenerbahçe, Cherif’e kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.

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