Maçta tempo yüksek başlarken, Beşiktaş aradığı golü 25. dakikada Cerny ile buldu. Karşılaşmanın 68. dakikasında Eyüpsporlu David Costa ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Kartal, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Açılış Sezonlarında Seri Devam Ediyor
Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, ligdeki ilk hafta galibiyeti serisini 7 sezona çıkardı. Siyah-beyazlı ekibin son yıllardaki lig açılışı performansları şu şekilde gerçekleşti:
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2020-21: Trabzonspor 1-3 Beşiktaş
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2021-22: Beşiktaş 3-0 Rizespor
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2022-23: Beşiktaş 1-0 Kayserispor
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2023-24: Karagümrük 0-1 Beşiktaş
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2024-25: Samsunspor 0-2 Beşiktaş
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2025-26: Beşiktaş 2-1 Eyüpspor
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2026-27: Beşiktaş 1-0 Eyüpspor
Gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Eyüpspor ise evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.