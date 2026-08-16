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Dolmabahçe'de Açılış Cerny ile Yapıldı: Beşiktaş Lige 3 Puanla Başladı

Gelecek hafta Beşiktaş, deplasmanda Alanyaspor'un konuğu olacak. Eyüpspor ise evinde Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

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Bu galibiyetle birlikte Beşiktaş, ligdeki ilk hafta galibiyeti serisini 7 sezona çıkardı. Siyah-beyazlı ekibin son yıllardaki lig açılışı performansları şu şekilde gerçekleşti:

Açılış Sezonlarında Seri Devam Ediyor

Maçta tempo yüksek başlarken, Beşiktaş aradığı golü 25. dakikada Cerny ile buldu. Karşılaşmanın 68. dakikasında Eyüpsporlu David Costa ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Kartal, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

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