UEFA Avrupa Ligi'nin bu sezon 36 takımla oynanacak lig formatında Fenerbahçe, ilk maçında yarın saat 19.45'te Union Saint-Gilloise'i konuk edecek. Avrupa kupalarına bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan başlayan Fenerbahçe, Lugano'yu saf dışı bırakırken, bir sonraki turda Fransız ekibi Lille'e 2-1 ve 1-1'lik skorlarla elendi.

Belçika ekibi ise Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Slavia Prag'a (3-1, 0-1) elenerek yoluna Avrupa Ligi'nden devam etti.



Union Saint-Gilloise ile 3. randevu

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile geçtiğimiz sezon Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda kozlarını paylaştı. Belçika'da oynanan mücadeleden 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, Kadıköy'de rakibine 1-0 mağlup olsa da turu geçen taraf oldu. Taraflar yarın akşam 3. kez kozlarını paylaşacak.



Avrupa kupalarında 275. maç

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 274 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 109 galibiyet alırken, 109 maçta da yenilgi yaşadı. 56 müsabakada ise rakipleriyle berabere kaldı. Kanarya, rakip fileleri 374 kez havalandırırken, kalesinde ise 391 gol gördü.



Kupa 2'de 137. maç

Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 137. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 136 müsabakada 60 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 191 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 171 gol gördü.



Belçika takımları ile 11. kez

Fenerbahçe, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 10 müsabakaya çıktı. Anderlecht ile Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi'nde toplam 6 kez karşı karşıya gelen Fenerbahçe, Royal Antwerp ile de 2 kez Avrupa Ligi gruplarında kozlarını paylaştı. Kanarya, Belçika ekiplerine karşı 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.



Union SG, Belçika Ligi'nde geçen sezondan uzakta

Belçika Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyonluk yarışında olan Union SG, bu sezona ise puan kayıplarıyla başladı. Ligde 8 maça çıkan Brüksel ekibi, 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Union SG, 10 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.



Kadıköy’de son 16 maçta 1 yenilgi

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında sahasında oynadığı son 16 maçta 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi ve Şampiyonlar Ligi elemelerinde boy gösteren sarı-lacivertliler, 13 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Kanarya’nın tek yenilgisi Union SG karşısında oldu.



UEFA kadrosu

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun, UEFA listesine dahil ettiği isimler şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin."



Benoit Bastien düdük çalacak

Fenerbahçe ile Union SG arasında oynanacak müsabakada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mathieu Vernice olacak. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) koltuğunda Fransız Bastien Dechepy oturacak. AVAR'da ise Romain Lissorgue eşlik edecek.