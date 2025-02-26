Yarın TSİ 23.00’te Aleksandar Nikolic Salonu'nda oynanacak bu zorlu karşılaşma, Euroleague’de önemli bir konum mücadelesi olarak dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, sezon boyunca 25 maçta 17 galibiyet ve 8 mağlubiyetle 2. sırada yer alırken, Maccabi Tel Aviv 6 galibiyet ve 20 mağlubiyetle 17. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertliler, son Euroleague maçında evinde Real Madrid’i 78-67’lik skorla mağlup ederek moralli bir şekilde bu karşılaşmaya çıkacak.

Fenerbahçe ile Maccabi Tel Aviv arasında bugüne kadar oynanan 30 Euroleague maçında, Fenerbahçe 13 kez galip gelirken, Maccabi Tel Aviv 17 kez sahadan galip ayrıldı. Bu sezon iki takım arasında oynanan ilk karşılaşmayı ise Fenerbahçe 84-82’lik skorla kazanmıştı.

İstatistiklere baktığımızda, Fenerbahçe Euroleague’de ortalama 81.68 sayı, 34.7 ribaund ve 17.1 asistle mücadele ederken, Maccabi Tel Aviv 84.27 sayı, 34.3 ribaund ve 18.7 asist ortalamalarıyla sahada yer alıyor. Fenerbahçe’nin en skorer oyuncusu Nigel Hayes-Davis, maç başına 17.4 sayı ortalamasıyla dikkat çekerken, Maccabi Tel Aviv'in Jaylen Hoard ise 15 sayı ortalamasıyla takımı adına en fazla sayı atan oyuncu konumunda.

Bu heyecan dolu mücadelede her iki takım da kritik bir galibiyet için mücadele verecek.