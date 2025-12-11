Başkan Ahmet Akın, üreticinin yanında durmaya devam edeceklerini belirterek fiyatın piyasada olumlu etki yarattığını ve tüccarın da fiyat yükseltmek zorunda kaldığını söyledi.

“Çiftçi Asla Yalnız Değil”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, törende yaptığı konuşmada üreticiyi merkeze alan destek politikasını anlattı.

“Biz alım yaptıkça tüccar da fiyatı artırıyor. Çünkü biliyorlar ki çiftçi yalnız değil. 20 ilçemizde en az bir ürüne alım garantisi veriyoruz” diyen Akın, Balıkesir’in bereketli topraklarında üretimin daha da artacağını vurguladı.

Beş Kat Katma Değer: Susamdan Tahine

Belediye, satın aldığı susamı yalnızca hammadde olarak değerlendirmiyor. Susamlar işlenerek tahine dönüştürülüyor ve ürünün katma değeri beş kata kadar artırılıyor.

Başkan Akın, 2026 yılında kavrulmuş susam ve susam yağı üretimine de başlanacağını duyurarak bölgesel markalaşmanın güçleneceğini söyledi.

Kadın Emeğine Vurgu

Konuşmasında tarlada en büyük yükü omuzlayan kadın üreticilere özel teşekkür eden Akın,

“Bu toprakların eli öpülesi kadınlarına sahip çıkacağız. Üretin, biz 7/24 yanınızdayız” ifadelerini kullandı.

Sındırgı’da Üretim Hızla Artıyor

Sındırgı’da bu yıl 197 üretici, toplam 2 bin dekar alanda susam yetiştirdi. Yaklaşık 10 tonluk rekolte beklenirken, açıklanan 155 TL’lik alım fiyatı sayesinde çiftçinin maliyetlerini karşılayıp kazanç sağlayacağı belirtildi. Desteklerin her yıl daha da büyütülmesi planlanıyor.

“Bu Şehir Kuvayı Milliye’nin Başşehridir”

Balıkesir’in birlik ruhuna dikkat çeken Başkan Akın,

“Bu şehirde particilik yok, memleketçilik var. Siz üretin, biz emrinizdeyiz” diyerek üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Sındırgı’dan Üretime Tam Destek

Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ise bölgenin tarım ve hayvancılıkta büyük potansiyele sahip olduğunu belirterek,

“Sabah kalkıyoruz Sındırgı, akşam yatıyoruz Sındırgı. Çiftçimizin emeğine sahip çıkmak için çalışıyoruz” dedi.

Pürsünler Mahalle Muhtarı Mustafa Tekel, geçen yıl yapılan destek alımlarının olumlu sonuç verdiğini, üretimin her geçen gün arttığını ifade etti.

Törene çok sayıda üretici katılırken program, geleneksel keşkek hayrı ile sona erdi.