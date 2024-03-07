Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Gaziantep'te düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde partisine ülke genelinde vatandaşlardan büyük ilgi olduğunu söyledi.



“Günlük 2 bin 500 üye artışı var”

Yeniden Refah Partisi’nin üye sayılarındaki artışın 1 yılın sonunda 1 milyon kişi olacağını belirten Erbakan, “Yeniden Refah Partimiz 31 Mart seçimlerine bin 400 seçim bölgesinde iliyle, ilçesiyle, beldesiyle ve büyükşehir ile son derece güçlü adaylarla çıkıyor. Birbirinden temiz adaylarımız seçimleri kazanmak üzere birçok yerde de seçimlerin favori partisi olarak seçimlere giriyor. Adıyaman’ımızın 5 ilçesi Kahramanmaraş’ımızın 9 ilçesinde programlar yaptık. Bu programlarda gördüğümüz milletimiz Yeniden Refah diyor. Meydanlar ve bütün bu çalışmalar sonucunda 31 Mart’ta Yeniden Refah’ın zaferini müjdeliyor. Trakya’dan Anadolu’nun en ücra köşesine kadar Türkiye’nin her köşesinden gelen müjdeli haberlerde partimizin yükselişini haber veriyor. Bugün bizim dışımızdaki kesimlerde dahi anket firmaları, siyaset bilimciler, gazeteciler bunların hepsi partimizin dip dalgasından söz ediyor. Ve sahada Yeniden Refah’ın rüzgarının çok güçlü estiğini gösteriyor. Bizde teşkilatlarımızla beraber bu havayı görüyoruz. Milletimiz artık çare olarak kurtuluşun ve değişimin adresi olarak partimizi görüyor. Bunun en önemli kanıtı üye sayılarımızdaki artış. Son 6 ayda 265 binden 460 bine üye sayımız artış gösterdi. Başka bir siyasi partiye nasip olmayacak yüzde 80 oranında muazzam bir büyüme. Biz şuan üye kayıt hızına yetişemiyoruz. Günlük 2 bin 500 artış var. Ayda 75 bin yapıyor. 1 yılda 1 milyon yapıyor. Şimdi seçilere girerken 500 bini geçmiş olacağız. Türkiye’nin üye sayısı bakımından en büyük 3. Siyasi partisi olarak seçimlere gireceğiz ve 31 Mart’ta seçimlerde partimizi iktidara taşıyacağız” şeklinde konuştu.



“Yeniden Refah Partisi’nin ayak sesleri tüm Türkiye’de çok güçlü bir şekilde duyuluyor”

Yeniden Refah Partisi’nin ayak sesleri tüm Türkiye’de çok güçlü bir şekilde duyulduğunu ifade eden Erbakan, “Öncelikle uzun yıllardan beri milletimizin rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilikten yaşamış olduğu sıkıntılardan doğuyor. Yıllardan beri siyasi particiler milletimizi kötünün iyisini seçmeye mecbur bıraktılar. Yeni bir belediyecilik anlayışını 89 - 94’teki efsane milli görüş belediyecilik anlayışını milletimizin önüne koyamadılar. Ahlaklı belediyecilik anlayışını milletimizin önüne koyamadılar. Rantçı, heykelci ve örgütçü belediyecilikten milletimiz bıktı, usandı. Yeniden Refah Partimizin büyümesindeki diğer önemli sebep ekonomik sıkıntılardır. Bugün Türkiye’nin her köşesinde emeklimiz, memurumuz, asgari ücretlimiz ve çiftçimiz geçinememekten şikayet ediyor. Hayat pahalılığı, enflasyon, ekonomik kriz ve alım gücünün sürekli düşmesi gibi unsurlar Yeniden Refah Partisi’nin bir umut haline gelmesine vesile olmuştur. Geçen yıllar içerisinde hem belediyecilik alanındaki milletimizin beklentisini karşılamayan belediyecilik anlayışları hem de makro boyutta ekonomik alandaki milletimizin geçim derdine yol açan sıkıntılar onları bizim partimize yönlendiriyor. Yeniden Refah Partisi’nin ayak sesleri tüm Türkiye’de çok güçlü bir şekilde duyuluyor” diye konuştu.