Şirket, ‘Konfor’da Kadın Gücü’ projesi ile üretimdeki kadın istihdam oranını yüzde 25’ten yüzde 55’e yükseltmeyi hedeflerken; ‘İşimiz Konfor, Gücümüz Kadın’ projesi kapsamında kadın girişimcilere özel avantajlarla Konfor Yatak bayisi olma imkanı sunuyor.

İş hayatında kadın gücüne her daim önem vermiş ve buna uygun çalışma prensipleri edinmiş bir firma olan Konfor Grup, bu yaklaşımı doğrultusunda mobilya sektörüne örnek olacak iki özel projeyi hayata geçiriyor. Şirket, gerçekleştirecekleri bu projeler ile kadınların meslek edinmelerini, ekonomik güçlerini kazanmalarını ve iş hayatına aktif katılımlarını üretken projelerle desteklemeyi hedefliyor.

“Konfor’da Kadın Gücü’ projemizle üretim sektöründeki önyargıları yıkıyoruz”

‘Konfor’da Kadın Gücü projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Konfor Grup İcra Kurulu Üyesi Akın Can, “Konfor Grup olarak iş hayatımızda kadın gücüne her daim önem vermiş ve buna uygun çalışma prensipleri edinmiş bir firmayız. Bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile başlattığımız ‘Konfor’da Kadın Gücü’ projemizle ile birlikte, 2024 istihdam hedeflerimize uygun olarak, işe alım süreçlerinde pozitif ayrımcılık politikası ile hareket edeceğiz. Yüzde 25 olan kadın çalışan oranımızı yüzde 55’e çıkarmayı hedefliyoruz. Maalesef ki üretim sektörlerinde kadının sektöre entegrasyonu ile alakalı bazı önyargılar var. Konfor Grup olarak biz bu önyargıları yıkmayı hedefliyoruz. Şu an hali hazırda robot kaynak operatörü, kumaş kesim operatörü, metal, kaynak, kıvırma, delme gibi erkek egemen sektörde çalışan kadın çalışanlarımız var. Gerçekleştirdiğimiz verimlilik analizlerinde de bu noktalarda kadın çalışanları konumlandırmakla çok doğru bir karar verdiğimizi kanıtlamış olduk. Geçmişten günümüze Konfor Grup olarak, çalışanlar arasında eşit fırsatlar ve maaş politikalarını benimseyip adil bir iş ortamı oluşturmaya özen gösterdik. Bu yepyeni projemiz ile var olan bakış açımızın altını daha da çizmeyi hedefliyoruz. Projemizle birlikte 3 yılın sonunda toplamda 1.500 kadın çalışan istihdamı planlıyoruz. Kadınların üretimden yönetime geniş bir düzlemde liderlik rollerine yükselmesini teşvik eden bir ortam yaratmak için, yeni üretim tesisimizde kreş imkanı da sağlayacağız. Tüm bu çalışmalarımızın şirketimizin sürdürülebilirlik ve çeşitlilik hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

“Hedefimiz erkek egemen bayilik sistemlerine ‘kadın girişimcileri’ dahil etmek”

‘İşimiz Konfor, Gücümüz Kadın’ projesi ile ilgili de detayları aktaran Akın Can, “‘İşimiz Konfor, Gücümüz Kadın’ projemiz ile kadın girişimcilere özel avantajlarla Konfor Yatak bayisi olma imkanı sunuyoruz. Bu projedeki temel hedefimiz, erkek egemen olan mobilya bayilik sistemlerine kadın girişimcileri dahil ederek Konfor Yatak tarafında kadın bayiler edinmek ve ekonomide var olan kadın temsilini artırmak. Tabii projemiz kapsamında kadın girişimcilerimize standart bayilik koşullarımızdan farklı avantajlar sunuyoruz. Sağlanan avantajlar arasında; mağaza maliyet indirimi, dekorasyon desteği, teşhir ürününe iskonto veya vade, düşük faizli banka kredisi, açılışa özel bir yıl reklam ve mağazacılık /ürün eğitimleri yer alıyor” açıklamasında bulundu.