Geçtiimiz dönemde Habbertürk'ten ayrıldığını açıklayan Gazeteci Fatih Altaylı sosyal medya hesabından paylaşım yaparak CHP'de milletvekilliği yapmış birisiyle gerçekleştirdiği konuşmayı takipçilerine aktardı. Paylaşımında: "CHP milletvekilliği yapmış ve benim de çok sevip, saygı duyduğum bir ağabeyim ile karşılaştım. Bana "Kemal Kılıçdaroğlu bir dış projedir. Bak kazanmamak için kendini aday gösterdi. İstifa etmez. Çünkü işi bitmedi. Yerel seçimleri kaybettirmeden bırakmaz." dedi. Bu iddialarını hiç inanmamış ve şahsi öfkesine, kızgınlığına bağlamıştım hep. Ama dünkü gelişmeleri ve parti içindeki kumpasları görünce içime bir kurt düşmedi değil." ifadeleri kullanıldı.