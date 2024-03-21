Bankaların mevduat faizi oranları yükselmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar mevduat faizlerine artış olarak yansıdı. TL mevduat faizi oranları yüzde 55'e kadar çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Ortalama TL mevduat faizlerinde 22 Aralık 2023 haftasında yüzde 52,60 ile 21 yılın zirvesi görülmüş, sonrasındaki beş haftada mevduat faizlerinde düşüş kaydedilmiş ve ortalama oran yüzde 49,61'e kadar gerilemişti.
100 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?
Akbank
Faiz oranı: Yüzde 52
100 bin TL'nin net getirisi: 4.331 TL
Vade sonu net bakiye: 104.331 TL
Alternatif Bank
Faiz oranı: Yüzde 52
100 bin TL'nin net getirisi: 4.331 TL
Vade sonu net bakiye: 104.331 TL
Denizbank
Faiz oranı: Yüzde 52
100 bin TL'nin net getirisi: 4.331 TL
Vade sonu net bakiye: 104.331 TL
Enpara
Faiz oranı: Yüzde 40
100 bin TL'nin net getirisi: 3.332 TL
Vade sonu net bakiye: 103.332 TL
Fibabanka
Faiz oranı: Yüzde 55
100 bin TL'nin net getirisi: 4.581 TL
Vade sonu net bakiye: 104.581 TL
Garanti BBVA
Faiz oranı: Yüzde 41
100 bin TL'nin net getirisi: 3.415 TL
Vade sonu net bakiye: 103.415 TL
Halkbank
Faiz oranı: Yüzde 26
100 bin TL'nin net getirisi: 2.165 TL
Vade sonu net bakiye: 102.165 TL
ICBC Türkiye
Faiz oranı: Yüzde 37.50
100 bin TL'nin net getirisi: 3.123 TL
Vade sonu net bakiye: 103.123 TL
ING
Faiz oranı: Yüzde 50
100 bin TL'nin net getirisi: 4.164 TL
Vade sonu net bakiye: 104.614 TL
Odea Bank
Faiz oranı: Yüzde 53
100 bin TL'nin net getirisi: 4.414 TL
Vade sonu net bakiye: 104.414 TL
QNB Finansbank
Faiz oranı: Yüzde 46
100 bin TL'nin net getirisi: 3.831 TL
Vade sonu net bakiye: 103.831 TL
Şekerbank
Faiz oranı: Yüzde 15.50
100 bin TL'nin net getirisi: 1.291 TL
Vade sonu net bakiye: 101.291 TL
TEB
Faiz oranı: Yüzde 50
100 bin TL'nin net getirisi: 4.164 TL
Vade sonu net bakiye: 104.614 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz oranı: Yüzde 37
100 bin TL'nin net getirisi: 3.082 TL
Vade sonu net bakiye: 103.082 TL
Yapı Kredi
Faiz oranı: Yüzde 38
100 bin TL'nin net getirisi: 3.165 TL
Vade sonu net bakiye: 103.165 TL
Ziraat Bankası
Faiz oranı: Yüzde 33
100 bin TL'nin net getirisi: 2.748 TL
Vade sonu net bakiye: 102.748 TL