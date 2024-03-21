Bankaların mevduat faizi oranları yükselmeye devam ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde attığı adımlar mevduat faizlerine artış olarak yansıdı. TL mevduat faizi oranları yüzde 55'e kadar çıkarak 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Ortalama TL mevduat faizlerinde 22 Aralık 2023 haftasında yüzde 52,60 ile 21 yılın zirvesi görülmüş, sonrasındaki beş haftada mevduat faizlerinde düşüş kaydedilmiş ve ortalama oran yüzde 49,61'e kadar gerilemişti.

100 BİN TL'NİN AYLIK FAİZ GETİRİSİ NE KADAR?

Akbank

Faiz oranı: Yüzde 52

100 bin TL'nin net getirisi: 4.331 TL

Vade sonu net bakiye: 104.331 TL

Alternatif Bank

Faiz oranı: Yüzde 52

100 bin TL'nin net getirisi: 4.331 TL

Vade sonu net bakiye: 104.331 TL

Denizbank

Faiz oranı: Yüzde 52

100 bin TL'nin net getirisi: 4.331 TL

Vade sonu net bakiye: 104.331 TL

Enpara

Faiz oranı: Yüzde 40

100 bin TL'nin net getirisi: 3.332 TL

Vade sonu net bakiye: 103.332 TL

Fibabanka

Faiz oranı: Yüzde 55

100 bin TL'nin net getirisi: 4.581 TL

Vade sonu net bakiye: 104.581 TL

Garanti BBVA

Faiz oranı: Yüzde 41

100 bin TL'nin net getirisi: 3.415 TL

Vade sonu net bakiye: 103.415 TL

Halkbank

Faiz oranı: Yüzde 26

100 bin TL'nin net getirisi: 2.165 TL

Vade sonu net bakiye: 102.165 TL

ICBC Türkiye



Faiz oranı: Yüzde 37.50

100 bin TL'nin net getirisi: 3.123 TL

Vade sonu net bakiye: 103.123 TL

ING

Faiz oranı: Yüzde 50

100 bin TL'nin net getirisi: 4.164 TL

Vade sonu net bakiye: 104.614 TL

Odea Bank

Faiz oranı: Yüzde 53

100 bin TL'nin net getirisi: 4.414 TL

Vade sonu net bakiye: 104.414 TL

QNB Finansbank

Faiz oranı: Yüzde 46

100 bin TL'nin net getirisi: 3.831 TL

Vade sonu net bakiye: 103.831 TL

Şekerbank

Faiz oranı: Yüzde 15.50

100 bin TL'nin net getirisi: 1.291 TL

Vade sonu net bakiye: 101.291 TL

TEB

Faiz oranı: Yüzde 50

100 bin TL'nin net getirisi: 4.164 TL

Vade sonu net bakiye: 104.614 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz oranı: Yüzde 37

100 bin TL'nin net getirisi: 3.082 TL

Vade sonu net bakiye: 103.082 TL

Yapı Kredi

Faiz oranı: Yüzde 38

100 bin TL'nin net getirisi: 3.165 TL

Vade sonu net bakiye: 103.165 TL

Ziraat Bankası

Faiz oranı: Yüzde 33

100 bin TL'nin net getirisi: 2.748 TL

Vade sonu net bakiye: 102.748 TL