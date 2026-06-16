Bu adım, FAIRY Çok Amaçlı El Havluları'nın başarısının ardından iş birliğinin yeni bir aşamasını temsil ediyor.

Aksan Kozmetik, FAIRY Nemlendirici Sıvı El Sabunları’nın lansmanını ve FAIRY Çok Amaçlı El Havluları’na yönelik artan talebi desteklemek amacıyla yeni üretim tesislerine 100 milyon dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Yeni fabrika, 2025 yılında başarılı şekilde gerçekleştirilen lansmanın ardından oluşan talebi karşılamak üzere ıslak havlu ve sıvı sabun üretim kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Aksan Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Kutanoğlu, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “P&G ile sürdürdüğümüz iş birliğini FAIRY Nemlendirici Sıvı El Sabunları kategorisine taşıyor olmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Aynı zamanda Türkiye, Kuzey Kıbrıs ve Azerbaycan'da FAIRY Çok Amaçlı El Havlularına yönelik yoğun talebin devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz.”

Yatırım ve yeni üretim tesisi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Kutanoğlu, Hadımköy’deki üretim tesisinin kapasitesinin artan talebi karşılamakta yetersiz kalmaya başladığının gözlemlenmesi üzerine yeni yatırım kararının alındığını belirtti.

Zafer Kutanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “100 milyon dolar yatırımla yeni fabrikamızı inşa ediyoruz. Tesisimiz 65 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip olacak ve tamamen otomatik bir altyapıyla donatılacak. Bu yatırımla üretim kapasitemizi yaklaşık beş kat artırmayı hedefliyoruz. İlk kez piyasaya sunulacak olan FAIRY sıvı el sabunlarının tamamını yeni fabrikamızda üreteceğiz. Bu tesis sayesinde Aksan Kozmetik olarak ürünlerimizi daha geniş küresel pazarlara ulaştırmayı amaçlıyoruz.”

FAIRY'nin yeni nemlendirici sıvı el sabunu serisi, markanın mutfakta bulaşık temizliğinin ötesindeki güçlü konumunu pekiştiriyor. İlk etapta Beyaz Sabun, Lilyum, Lavanta ve Bodrum Mandalinası olmak üzere dört farklı koku seçeneğiyle piyasaya sunulacak ürünler; özellikle yemek hazırlama sonrasında ellerde kalan istenmeyen kokuları gidermeye yardımcı olan koku giderme teknolojisine sahip. İçeriğindeki 16D Hyaluronik asit ve gliserin ise cildi besleyerek bakım sağlıyor. Tüm ürünler dermatolojik olarak test edilmiş olup, cilt kuruluğunu, cilt hasarını ve yaşlanma belirtilerini önlemeye yardımcı olacak şekilde formüle edildi.

FAIRY Nemlendirici Sıvı El Sabunları, Haziran ayının ikinci haftasından itibaren Türkiye genelindeki tüm A101 mağazalarında satışa sunuldu. Yıl boyunca Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'taki diğer büyük süpermarket ve perakende zincirlerinde de kademeli olarak raflardaki yerini alacak. Platinum Antibakteriyel varyantı ise daha ileri bir tarihte tüketicilerle buluşacak. Ürünler 400 ml, 750 ml ve 1000 ml olmak üzere üç farklı ambalaj seçeneğiyle satışa sunulacak.

Ünlü oyuncu Doğa Rutkay, Aksan Kozmetik ile olan iş birliğini genişleterek FAIRY Nemlendirici Sıvı El Sabunları’nın yanı sıra FAIRY Çok Amaçlı El Havluları’nın da marka yüzü olmaya devam edecek. Lansman kapsamında Doğa Rutkay'ın yer aldığı, yapay zekâ destekli iki reklam filmi hazırlandı. Reklamlar Haziran ayının ikinci haftasından itibaren televizyon ve sosyal medya kanallarında yayınlanmaya başlayacak.