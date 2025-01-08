Kademeli Artış Stratejisi

Ağaoğlu, özellikle bakliyat, meyve ve sebze gibi ürünlerde asgari ücret artışını gerekçe göstererek fiyat yükseltilmesine dikkat çekti. Denetimlerden kaçınmak isteyen bazı işletmelerin, fiyatları yüzde 30-40 oranında birden artırmak yerine, bu artışı 4-5 günde bir ya da haftalık küçük zamlarla 1,5-2 aylık bir süreçte kademeli olarak gerçekleştirdiğini söyledi.

Bir tüketicinin yaşadığı örneği aktaran Ağaoğlu, “Bir koli yumurtayı önce 120 liraya, ertesi hafta 130 liraya, sonraki hafta ise 150 liraya almış. Satıcı ise ‘Önümüzdeki hafta 180 lira olacak’ diye uyarmış. Zamları küçük küçük yaparak fahiş fiyat artışı izlenimi yaratmadıklarını sanıyorlar, ama bu durum açıkça fahiş fiyat uygulamasıdır” dedi.

Tüketicilere Uyarı ve Öneriler

Ağaoğlu, tüketicilerin fiyat etiketlerinde yapılan değişiklikleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguladı. “Tüketiciler, anormal fiyat artışlarını Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna bildirsin. 81 ilde bulunan ticaret il müdürlükleri, bu şikayetler üzerine gerekli incelemeleri yaparak yaptırım uygular” diye konuştu.

Yüksek Cezalar Kapıda

2024 yılı itibarıyla fahiş fiyat uygulayan işletmelere yönelik cezaların artırıldığını belirten Ağaoğlu, “Yerel bir markette tespit edilen usulsüzlükte ceza 80 bin liradan başlıyor. Zincir marketlerde ise ülke çapında uygulanmışsa ürün başına ceza 800 bin liraya kadar çıkabiliyor. Eğer bir zincir mağaza 10 üründe bu tür artış yapmışsa, toplamda 8 milyon lira ceza kesilebiliyor. Tüketicilerin bu konuda bilinçli olması, etkin denetim için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, fahiş fiyat artışlarını saklamak için geliştirilen bu tür kademeli zam yöntemlerinin denetimlerden kaçamayacağını ve tüketicilerin dikkatli davranarak bu durumu ilgili birimlere bildirmesi gerektiğini belirtti. Özellikle yüksek cezaların caydırıcı olmasının beklendiğini ifade eden Ağaoğlu, “En büyük denetleyici, bilinçli tüketicilerdir” diyerek kamuoyuna çağrıda bulundu.