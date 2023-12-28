CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Sarvan, sürdürülebilir büyüme anlayışı çerçevesinde yol almayı ve verimlilik esaslı ürünler geliştirmeyi sürdürdüklerini söyledi. Bu kapsamda hayata geçirdikleri CV Charging Vehicles markası ile elektrikli araç şarj istasyonları ve istasyon ağı alanlarında da detaylı çözümler sunduklarını ifade eden Sarvan, “CV Charging Vehicles kapsamında son yıllarda kullanımı gün geçtikçe artan elektrikli araçlar için şarj istasyonu hizmeti veriyoruz. Yüksek hızlı şarj istasyonları ve elektrikli araç şarj noktaları gibi çözümler ile kullanıcılara yurt içi ve yurt dışında uzun soluklu hizmet sağlıyoruz. CV Charging Vehicles markamızla elektrikli araç kullanımının yaygınlaşmasını hedefliyoruz” dedi.



Araç şarj istasyonumuzla yeşil enerjiyi destekliyoruz

Karbon salınımını azaltarak gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakma amacında olduklarının altını çizen Sarvan, elektrikli araç şarj istasyonu ile elektrikli araçların şarj ihtiyacını temiz ve sürdürülebilir bir şekilde sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Sarvan, çevreci ve insan odaklı bir anlayışa sahip olduklarını dile getirerek, “Gelecek kuşaklara daha yaşanılabilir bir dünya bırakılması hedefiyle üretiyor ve bu çerçevede projeler geliştiriyoruz. CV Charging Vehicles lisanslı araç şarj istasyonumuzla yeşil enerjiyi destekliyoruz. Konutlar, site ve rezidanslar, iş merkezi ve plazalar, eğitim kurumları, oteller, alışveriş merkezleri, sosyal tesisler, kamu kurumları ve belediyeler, restoran ve dinlenme tesisleri, parklar ve yeşil alanlar, otoparklar, sağlık kuruluşları ve hastaneler gibi birçok alanda elektrikli araç şarj istasyon kurulumu yapılabilir. Aynı zamanda hızlı şarj istasyonlarında araçlar zamandan tasarruf edilerek şarj edilebilir. Güneş paneli üretimindeki başarımızı şarj istasyonları sektöründe de sürdüreceğiz” diye konuştu.



Enerji ihtiyacımızı bitmeyen, temiz enerji kaynağı olan güneşten sağlıyoruz

Fabrikalarında 27 adet 22 kW AC, 5 adet 180 kW DC elektrikli araç şarj istasyonu bulunduğunu belirten Sarvan, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin en büyük istasyonlarından biri olan bu bu istasyonda aynı anda 37 elektrikli araç şarj olabiliyor. Fabrika içerisinde elektrikli scooter ve elektrikli araçlar kullanarak, enerji ihtiyacımızı bitmeyen, temiz enerji kaynağı olan güneşten sağlıyoruz. Fabrika ve evlerde yeşil enerjiyi kullanarak, dünyaya zarar vermeden faaliyetlerimizi sürdürerek gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmayı hedefliyoruz. Amacımız sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunmak, fosil yakıtlar yerine güneş gibi sınırsız, temiz kaynaktan yararlanmak.”