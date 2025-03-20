Terörle Mücadelede Kararlılık Sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terörle mücadelede kesintisiz operasyonlar yürüttüğünü vurgulayan Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarla son bir haftada 21, yılbaşından bu yana ise toplam 523 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca geçtiğimiz hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur" dedi. Hudut güvenliğinin en üst seviyede sağlandığını belirten Aktürk, yasa dışı sınır geçişine teşebbüs eden 70 kişinin yakalandığını, 977 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini bildirdi.

Gazze’deki İnsanlık Dramı ve Türkiye’nin Tavrı

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını değerlendiren Aktürk, "İsrail, uluslararası hukuku ve insani değerleri ihlal ederek masum Filistin halkına yönelik yeni bir katliama girişmiştir. Bölgesel ve küresel istikrara zarar veren bu saldırılara karşı uluslararası toplum kararlı bir duruş sergilemelidir" ifadelerini kullandı.

Türk Savunma Sanayi Güçlenmeye Devam Ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterinin modern sistemlerle güçlendirildiğini belirten Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımız muhtelif miktarda Yeni Nesil Fırtına Obüsü ve SAR-56 piyade tüfeğini envantere almıştır" dedi. Ayrıca, askeri personel teminine yönelik süreçlerin planlandığı şekilde devam ettiği aktarıldı.

PKK’nın Feshi Tartışmalarına Net Yanıt

Terör örgütü PKK’nın kendini feshedip etmeyeceğine ilişkin bir soru üzerine bakanlık kaynakları, "Terör örgütü, tüm uzantılarıyla birlikte faaliyetlerine son verdiğini, silah bıraktığını ve teslim olacağını açıklamalıdır" yanıtını verdi.

Suriye’de Türkiye’nin Rolü

Bakanlık yetkilileri, Suriye’nin yeniden inşası ve kalkınması kapsamında askeri, ekonomik, siyasi, insani ve sınai iş birliklerinin devam ettiğini belirtti. Türkiye'nin, Suriye’nin güvenlik ve istikrarına katkı sağlamak için temaslarını sürdüreceği ifade edildi.

Avrupa Güvenlik Mimarisi ve Türkiye’nin Konumu

Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisindeki yerinin milli hak ve menfaatler doğrultusunda şekilleneceğini belirten Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri, üstün nitelikli personeli ve yüksek teknoloji ürünü silah sistemleriyle Avrupa güvenliği için vazgeçilmez bir aktördür" dedi.

İngiltere’de Ukrayna Güvenlik Zirvesi

Bakanlık yetkilileri, Londra’da gerçekleştirilen Ukrayna Güvenlik Sempozyumu'na Türkiye'den bir heyetin katıldığını açıkladı. Ukrayna’ya yönelik bir barış gücü gönderilmesi konusunun henüz değerlendirme aşamasında olduğu belirtildi.

F-35, CAATSA, F-16 ve Eurofighter Süreci

Bakanlık kaynakları, ABD'nin CAATSA yaptırımları nedeniyle Türkiye’yi F-35 programından hukuksuz olarak çıkardığını belirterek, yaptırımların kaldırılması durumunda sürecin yeniden değerlendirileceğini ifade etti. F-16 Blok 70 tedarik sürecinin ABD ile koordineli olarak devam ettiği, Eurofighter Typhoon alımı için ise Birleşik Krallık ve BAE Systems ile görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.

Isparta’daki Somali Askerleri Olayı

Bakanlık, Isparta’da eğitim gören Somali Silahlı Kuvvetleri personeli arasında yaşanan kavga hakkında şu açıklamayı yaptı: "17 Mart'ta yapılan futbol maçında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve biri ağır olmak üzere 51 Somali askeri yaralanmıştır. Olayın araştırılması için heyet görevlendirilmiştir."