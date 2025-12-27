Mikroçip Zorunluluğunda Süre Doluyor

Kedi ve köpek sahiplerini yakından ilgilendiren mikroçip uygulamasında geri sayım başladı. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, 6 aylık ve üzeri tüm kedi, köpek ve gelinciklerin mikroçip takılarak PETVETsistemine kaydedilmesi zorunlu bulunuyor. Yetkililer, son tarihin 31 Aralık 2025 olduğunu hatırlatarak vatandaşları cezai yaptırımlara karşı uyardı.

“Mikroçip Hayvan Güvenliği İçin Hayati Öneme Sahip”

Kırıkkale’de hizmet veren Uzman Veteriner Hekim Coşkun Tuna Çoban, mikroçip uygulamasının yalnızca yasal bir prosedür olmadığını vurguladı. Çoban, mikroçip sayesinde kaybolan hayvanların kısa sürede sahiplerine ulaştırılabildiğini, ayrıca hayvanların aşı, tedavi ve sağlık geçmişlerinin dijital ortamda takip edilebildiğini belirtti.

Bu sistemin hem hayvan sağlığı hem de toplum sağlığı açısından büyük avantaj sağladığını ifade eden Çoban, sorumlu hayvan sahipliğinin yaygınlaştırılmasında mikroçip uygulamasının önemli bir rol oynadığını dile getirdi.

Mikroçip Ücreti Yaklaşık 600 Lira

Mikroçip işleminin veteriner hekimler tarafından birkaç dakika içinde gerçekleştirildiğini aktaran Çoban, güncel mikroçip ücretinin ortalama 600 lira civarında olduğunu söyledi. Süresi içinde mikroçip taktırmayan hayvan sahiplerinin ise ciddi idari yaptırımlarla karşılaşabileceğine dikkat çekti.

Mikroçip Taktırmayana 8 Bin 306 Liraya Kadar Ceza

Yasal sürenin sona ermesiyle birlikte denetimlerin artacağını belirten Çoban, 31 Aralık 2025’e kadar mikroçip taktırmayan ve PETVET kaydını yaptırmayan hayvan sahiplerine 8 bin 306 liraya kadar idari para cezasıuygulanabileceğini kaydetti. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için süreyi beklemeden veteriner hekimlere başvurmaları çağrısında bulundu.

Hayvan Terk Etmenin Cezası 86 Bin Lirayı Aşıyor

Hayvan terk etmenin de ağır yaptırımları olduğuna dikkat çeken Çoban, mikroçip sayesinde sokağa bırakılan hayvanların sahiplerinin kısa sürede tespit edilebildiğini söyledi. Sahipli bir hayvanın terk edildiğinin belirlenmesi halinde, Doğa Koruma ve Millî Parklar Müdürlüğü tarafından hayvan sahibine 86 bin 350 lira idari para cezasıuygulandığını hatırlattı.

“Yasal Sorumluluğunuzu Gecikmeden Yerine Getirin”

Mikroçip uygulamasının hayvanları korumak, terk edilmenin önüne geçmek ve sorumlu hayvan sahipliğini teşvik etmek açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çoban, tüm evcil hayvan sahiplerini yasal yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeye davet etti.