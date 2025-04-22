ABD ile Çin arasında süregelen ticaret savaşlarının etkileri ve ABD'de resesyon riskinin gündemde olması, doların diğer para birimleri karşısında zayıflamasına yol açıyor. Bu ortamda Avrupa Birliği'nin para birimi euro ise güç kazanmaya devam ediyor.

Euro/dolar paritesi, son günlerde yukarı yönlü seyrini sürdürerek 1.15331 seviyesine yükseldi. ABD kaynaklı küresel belirsizliklerin etkisiyle euroya olan talebin artması, paritedeki yükselişi destekliyor.

İç piyasada ise dolar 38.2421 liradan, euro 44.1154 liradan, sterlin ise 51.2927 liradan işlem görüyor. Euronun Türk lirası karşısındaki tarihi zirvesi ise 44.8802 seviyesinde bulunuyor.

Uzmanlar, mevcut küresel görünümde doların değer kaybının bir süre daha devam edebileceğini ve euronun güçlü konumunu koruyabileceğini belirtiyor.